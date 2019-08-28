日韓交惡　U18棒球日本代表隊避穿有國旗球衣

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）2019 U18世界盃青棒賽本週五（30）將於韓國釜山近郊的機張舉行。由於近來日韓交惡，代表隊球員被告知應避免穿著有國旗、國名的球衣外出。今日在成田機場出發時，全隊也穿著純白的隊衣集合，準備赴韓參賽。

日本高中棒球聯盟（高野連）於昨日（27）表示，今年首開特例，日本代表隊隊員及教練等，於南韓出入境時將統一穿著無日之丸國旗、無JAPAN字樣的純白制服。

聯盟事務局長竹中雅彥接受日媒採訪時，表示「顧慮到韓國國民的感情，才決定不要秀出日本的字樣。日韓關係惡化與體育是兩回事，能讓我們的球員能全力以赴地參賽才是我們關心的大事。」

聯盟雖然未禁止球員或教練外出，但要求要至少兩人結伴而行，並避免穿著球衣。聯盟也稱飯店內就有便利商店，希望能減少不必要的外出，以策安全。

釜山警方及日本駐釜山領事館都在官網上發出警示，指當地有反日示威抗議，呼籲訪韓日本人不要接近抗議地區，以免捲入不必要的糾紛。日媒也報導，即使是與日本往來最密切的都市，釜山內也出現貼出「拒絕日本人入內」字樣的餐飲店，呼籲球賽期間「特別小心球場內外狂熱球迷過於激進的舉動」。

然而，竹中的言論在日本也引起爭議，有網友批評拿掉國旗竟然是為了「顧慮韓國國民感情」，而不是為了保護年輕的球員，又故意渲染南韓對日本人很危險的形象，打擊自己的球隊士氣。