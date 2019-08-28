流行天后泰勒絲MTV年度大贏家　向白宮喊話：性別平權！

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）MTV年度音樂錄影帶大獎已揭曉！流行天后泰勒絲抱走最高兩大獎，新人怪奇比莉也急起直追，奪下最佳新人以及年度PUSH新星，頒獎典禮則由泰勒絲揭幕，她更霸氣向白宮喊話，盼能尊重性別平權。
2019的MTV音樂錄影帶（Video Music Awards）得獎名單已於美國時間26日晚間揭曉！由流行天后泰勒絲一舉拿下最高兩大獎，分別為年度音樂錄影帶大獎（Video of the Year）及優質音樂錄影帶獎（Video for Good）；年度藝人頒給Ariana Grande；BTS防彈少年團則獲頒最佳團體獎。
頒獎典禮也由流行天后泰勒絲揭開序幕，帶來為LGBTQ族群發聲的單曲「You Need To Calm Down」，召集一起拍攝MV的原班人馬一同出席，且聲稱要有一人不出席那她也不去了，霸氣十足。
同時，泰勒絲還表演最新專輯同名單曲「Lover」，發表得獎感言時更喊話白宮，盼能尊重性別平權。
另外，新秀力量也不容小覷！新人怪奇比莉更奪下最佳新人以及年度PUSH新星，他的作品「Bad Guy」更獲最佳音樂錄影帶編輯獎，可惜因正在進行巡迴演出無法到場領獎。
此外，小鮮肉尚恩曼德斯也和卡蜜拉上演甜蜜爆擊，演出衝破串流新歌「Señorita」，更靠著這首撩人單曲榮獲最佳合作獎項。
睽違六年回歸樂壇的Jonas Brothers也帶著新單曲Sucker，奪得最佳流行音樂錄影帶，當初發行這支首波單曲 "Sucker"時，更是創下直接攻佔全美冠軍的好成績。
2019 MTV音樂錄影帶大獎得獎名單
VIDEO OF THE YEAR 年度音樂錄影帶
"You Need to Calm Down," Taylor Swift
VIDEO FOR GOOD優質音樂錄影帶
"You Need to Calm Down," Taylor Swift
BEST NEW ARTIST最佳新人
Billie Eilish
PUSH ARTIST OF THE YEAR 年度PUSH新星
Billie Eilish
ARTIST OF THE YEAR年度藝人
Ariana Grande
SONG OF THE YEAR年度歌曲
"Old Town Road (Remix)," Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus
BEST COLLABORATION最佳合作
"Señorita," Shawn Mendes & Camila Cabello
BEST POP最佳流行音樂錄影帶
"Sucker," Jonas Brothers
BEST HIP HOP最佳嘻哈音樂錄影帶
"Money," Cardi B
BEST R&B最佳節奏藍調音樂錄影帶
"Waves," Normani ft. 6lack
BEST K-POP最佳韓語流行音樂錄影帶
"Boy With Luv," BTS ft. Halsey
BEST LATIN最佳拉丁音樂錄影帶
"Con Altura," ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho
BEST DANCE最佳舞曲音樂錄影帶
"Call You Mine," The Chainsmokers ft. Bebe Rexha
BEST ROCK最佳搖滾音樂錄影帶
"High Hopes," Panic! At The Disco
BEST EDITING 最佳音樂錄影帶編輯
"Bad Guy," Billie Eilish
BEST ART DIRECTION最佳藝術執導
"7 Rings," John Richoux
BEST GROUP NOMINEES最佳團體
BTS
SONG OF SUMMER最佳夏日歌曲
Ariana Grande and Social House — “Boyfriend”