流行天后泰勒絲MTV年度大贏家　向白宮喊話：性別平權！

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)MTV年度音樂錄影帶大獎已揭曉!流行天后泰勒絲抱走最高兩大獎,新人怪奇比莉也急起直追,奪下最佳新人以及年度PUSH新星,頒獎典禮則由泰勒絲揭幕,她更霸氣向白宮喊話,盼能尊重性別平權。

2019的MTV音樂錄影帶(Video Music Awards)得獎名單已於美國時間26日晚間揭曉!由流行天后泰勒絲一舉拿下最高兩大獎,分別為年度音樂錄影帶大獎(Video of the Year)及優質音樂錄影帶獎(Video for Good);年度藝人頒給Ariana Grande;BTS防彈少年團則獲頒最佳團體獎。

頒獎典禮也由流行天后泰勒絲揭開序幕,帶來為LGBTQ族群發聲的單曲「You Need To Calm Down」,召集一起拍攝MV的原班人馬一同出席,且聲稱要有一人不出席那她也不去了,霸氣十足。

同時,泰勒絲還表演最新專輯同名單曲「Lover」,發表得獎感言時更喊話白宮,盼能尊重性別平權。

另外,新秀力量也不容小覷!新人怪奇比莉更奪下最佳新人以及年度PUSH新星,他的作品「Bad Guy」更獲最佳音樂錄影帶編輯獎,可惜因正在進行巡迴演出無法到場領獎。

此外,小鮮肉尚恩曼德斯也和卡蜜拉上演甜蜜爆擊,演出衝破串流新歌「Señorita」,更靠著這首撩人單曲榮獲最佳合作獎項。

睽違六年回歸樂壇的Jonas Brothers也帶著新單曲Sucker,奪得最佳流行音樂錄影帶,當初發行這支首波單曲 "Sucker"時,更是創下直接攻佔全美冠軍的好成績。

2019 MTV音樂錄影帶大獎得獎名單

VIDEO OF THE YEAR 年度音樂錄影帶​​​​​​​

"You Need to Calm Down," Taylor Swift

VIDEO FOR GOOD優質音樂錄影帶​​​​​​​

"You Need to Calm Down," Taylor Swift

BEST NEW ARTIST最佳新人​​​​​​​

Billie Eilish

PUSH ARTIST OF THE YEAR 年度PUSH新星​​​​​​​

Billie Eilish

ARTIST OF THE YEAR年度藝人

Ariana Grande

SONG OF THE YEAR年度歌曲​​​​​​​

"Old Town Road (Remix)," Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

BEST COLLABORATION最佳合作​​​​​​​

"Señorita," Shawn Mendes & Camila Cabello

BEST POP最佳流行音樂錄影帶​​​​​​​

"Sucker," Jonas Brothers

BEST HIP HOP最佳嘻哈音樂錄影帶​​​​​​​

"Money," Cardi B

BEST R&B最佳節奏藍調音樂錄影帶​​​​​​​

"Waves," Normani ft. 6lack

BEST K-POP最佳韓語流行音樂錄影帶​​​​​​​

"Boy With Luv," BTS ft. Halsey

BEST LATIN最佳拉丁音樂錄影帶​​​​​​​

"Con Altura," ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho

BEST DANCE最佳舞曲音樂錄影帶​​​​​​​

"Call You Mine," The Chainsmokers ft. Bebe Rexha

BEST ROCK最佳搖滾音樂錄影帶​​​​​​​

"High Hopes," Panic! At The Disco

BEST EDITING 最佳音樂錄影帶編輯​​​​​​​

"Bad Guy," Billie Eilish

BEST ART DIRECTION最佳藝術執導​​​​​​​

"7 Rings," John Richoux

BEST GROUP NOMINEES最佳團體​​​​​​​

BTS

SONG OF SUMMER最佳夏日歌曲

Ariana Grande and Social House — “Boyfriend”