資深藏家不藏私畫廊展出　油畫拼貼具詼諧批判性

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）中華民國畫廊協會常務理事錢文雷，收藏中國當代藝術家閻勇的創作，更不藏私的於台北市宛儒畫廊展出，其中可見收藏長達51年的經典，他並於現場導覽也暢談豐富的收藏經驗，今（28）日為展覽最後一日。

協民藝術集團董事長錢文雷，又被稱作錢爺，自華航卸任後成立協民國際藝術畫廊，經過23年耕耘，現已做出不錯成績，並在海外成立據點，更收藏橫跨古今的世界大師作品，包含趙無極、常玉、林風眠等。

此次展出的中國山東藝術家閻勇，畫風十分當代且加入大量流行元素自成語彙，除了繪畫更大玩拼貼，其看似輕鬆有趣的畫面，背後深具反思意味探討社會議題。這次個展「我們的時代」可見多件大幅油畫創作，都為台灣資深收藏家錢文雷的藏品，其中，更可見收藏長達51年的經典。



閻勇個展「我們的時代」可見藏家錢文雷大量藏品（圖/謝宛儒提供）

錢文雷表示，閻勇以詼諧、批判之角度，描述這個時代的特色及矛盾，瀰漫後普普藝術式的物欲迷思，同時也帶著狂放扭曲的內心欲念。 一個個没有開頭與結尾的故事被定格起來，表現出的敘事性和抽象化，構成渲染了一種令人不安的、讓人思索的奇異夢幻，呈現出年輕世代眼中的新時代浮生群像。

此次為錢文雷首次與畫廊合作展出收藏，過去都只能在藝博會窺見他的藏品，這次與宛儒畫廊合作的契機十分有趣，因為宛儒畫廊執行長謝宛儒，以及錢文雷都有一副好歌喉，也都熱愛音樂和藝術。

謝宛儒指出，她和錢爺是在新竹藝術博覽會認識，當時，主辦單位邀請展方在VIP活動上高歌，而他們兩位都上台演出，謝宛儒唱的是瑪丹娜的Holiday，而錢爺則選擇演唱Josh Groban 的 You Raise Me Up，也因此兩人相知相惜變成好友。

閻勇個展「我們的時代」已於宛儒畫廊登場，開幕活動上更邀請到錢文雷分享收藏經驗，今日為展覽最後一天。接著，宛儒畫廊下一檔展覽「奇境締造者」將展出多位台灣新生代藝術家作品，更多詳情請前往官網以及臉書查詢。



閻勇「女人的世界系列2」（圖/宛儒畫廊）



開幕講座聚集人潮（圖/宛儒畫廊）



錢文雷分享（影/Youtube）