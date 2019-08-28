重回海洋懷抱 俄國釋放最後一批圈養虎鯨

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）近百隻海洋哺乳類動物被關在遠東俄羅斯的狹小空間，27日傳來好消息，最後一批虎鯨終於重獲自由了，這消息對動保團體而言，堪稱一大勝利。

俄羅斯海洋研究所指出，如同今年6月的作業模式，最後2隻虎鯨與6隻白鯨是以船與卡車，載送到1,800公里外的鄂霍次克海(Sea of Okhotsk)野放回太平洋。

據俄國當局，他們將在今夏優先釋放不耐低溫的虎鯨(Orcinus orca)，之後才會野放白鯨(Delphinapterus leucas)。目前還有75隻被圈養在距離海參威200公里處，納霍德卡(Nakhodka)的一間中心。另外，對於合法捕撈海洋動物，再轉賣他國的水族館，未來俄國是否將禁止，此一議題疑似遭到擱置。

自2018年夏天，圈養在狹小池子裡的近百隻虎鯨與白鯨的照片，被放上網路瘋傳，引發全球各地動保人士與網友大加撻伐，並在Change.org網站成立的野放哺乳類動物請願運動，吸引超過150萬人連署。包括美國好萊塢知名演員李奧納多·狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)在內，都極力呼籲俄羅斯當局釋放牠們，讓牠們能重獲自由。最後，俄國政府在國際輿論壓力下，於今(2019)年4月同意，釋放牠們，分批執行野放計畫。