「台語溯源 歡迎指正!」阿西正傳

記得在許多年前，有一位藝名叫做「阿西」的電視演員，走的是諧星的戲路，經常扮演有點傻傻的、腦子老是少一根筋的角色；在那個電視頻道不多的年代，他曾帶給人們許多歡樂的時刻，也留給人們許多歡樂的回憶。

他之所以取一個藝名「阿西」，當然是配合他的角色定位；因為在台語(本文所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言)裡，「阿西」通常指的就是一個有點傻傻的、腦子不太靈光的人。

那麼，「阿西」這個名稱是怎麼來的呢？

清帝國在光緒年間(1883年)跟法國爆發了戰爭，史稱「中法戰爭」或「清法戰爭」。當時法軍曾經登陸攻擊台灣北部的雞籠(今基隆)和滬尾(今淡水)；1885年3月，法軍更攻佔了澎湖。

當時在台灣、澎湖的住民都聽說來犯的西洋番叫做「Français」(法語，意思是「法國人」)。這個字的發音對他們來說有點複雜，聽不太清楚；但是其最後的音節「- çais」卻跟台語的「西」(台語音：se)一模一樣，他們倒是聽得一清二楚；因此，大家很自然地稱呼法國人叫「阿西」。

既然法國人也屬於「西洋番」的一種，非我族類，所以「阿西」這個稱呼一開始就帶有貶抑的意思。一直到現在，只要講到「阿西」，意思就跟「二愣子」差不多。

話說清法戰爭打到1885年，清帝國的海軍不堪一擊，駐在福建馬尾的福建水師慘遭法國海軍殲滅。陸戰方面，戰爭初期雙方互有勝負，但到了後期，清軍逐漸扳回頹勢。法軍在北台灣的攻勢受阻，同時在越南戰場，馮子材率領的黑旗軍則以人數的優勢屢挫法軍。

法軍在越南戰事受挫的消息傳回法國國內，引起軒然大波；國會為表達不滿，通過決議不再追加軍費，逼得當時的總理引咎辭職下台。

而在清帝國方面也出現了財政困難的窘境，撥不出經費來支援這場戰爭；因此當馮子材集結四萬軍力準備進攻河內之際，清廷卻在英國的調停之下下詔撤軍，與法國達成停戰協議。

清帝國派李鴻章為全權大臣與法國代表在天津會談之後，簽訂了所謂的《中法新約》或稱《清法新約》，承認了法國對越南的宗主權。清廷的腐敗與無知在此暴露無遺－－在馮子材率領之下，越南的戰局逐漸佔上風之際，清廷竟然以財政困難為由突然喊卡，還莫名其妙地跟法方簽訂了一個喪權辱國的條約，將中南半島的主控權拱手讓人。難怪當時的左宗棠對李鴻章很不諒解，對李鴻章提出了嚴厲的批評，他說：「李鴻章誤盡蒼生，將落個千古罵名。」

台語稱法國人為「阿西」－－其實這個頭銜應該送給李鴻章才對吧！不…持平而論，李鴻章只是奉命行事而已，真正的「阿西」應該是清廷裡面的那些專制統治者吧！

清帝國已經成為歷史；其後的一些專制統治者為鞏固其統治地位，經常會以「固有領土絲毫不能退讓」自詡；但揆諸歷史，專制統治者喪權辱國的先例還真不少哩！

是為「阿西正傳」。