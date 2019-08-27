石虎爭議延燒 俄國原作者手繪3石虎送暖心祝福

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）交通部觀光局耗資300萬打造的「國立集集美術館」彩繪列車，車廂上繪有的石虎圖樣出包。設計師江孟芝坦誠，是透過「Leopard Cat」關鍵字搜尋，並購買俄國插畫家Катя Молодцова的圖庫，引發爭議。今日Катя Молодцова親自繪出一組石虎圖，願意免費公開讓所有台灣民眾及保育團體使用。

《自由》報導，集集支線彩繪列車「國立集集美術館」，邀請旅美設計師-江孟芝親自操刀設計，但列車上的彩繪石虎圖案，卻遭質疑根本不像石虎，反而像豹。

江孟芝坦言是購買國外付費圖庫，加上自己的「極簡設計」，導致石虎特徵不明顯。之後又開直播表示因為交件時間緊迫，是用「Leopard cat」當關鍵字搜尋，並購買俄羅斯插畫家Катя Молодцова的圖庫，是自己在細節上疏忽了，遭到網友炮轟。

臉書粉絲專頁「翻滾毛孩-毛孩出任務」與此圖庫的作者Катя Молодцова聯繫，Катя Mолодцова得知台灣石虎面臨生存危機，特別畫了3隻石虎圖，願意公開給台灣民眾及保育團體使用，為石虎保育盡一份心力。

網友大讚Катя Mолодцова善良的舉動，紛紛到她的臉書上留言表達感謝。

交通部觀光局則表示，原作者願意提供，當然非常歡迎，但是目前依然決定要使用台灣團隊的作品，新的石虎團有坐著、躺著以及玩耍等3姿態，觀光將會使用其中2張在車廂內外。

「翻滾毛孩-毛孩出任務」

俄羅斯插畫家Катя Mолодцова臉書