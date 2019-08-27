〈時評〉美中貿易戰　川普取得優勢了嗎？

8月23日，中國宣布對美國750億美元產品，課徵5%至10%關稅，立即引起川普大怒。數小時後，川普宣布對5,500億美元的中國商品，全面加徴關稅，並且要求美商全面撤出中國，且首度以敵人稱呼中國。

中美貿易大戰，顯然已全面白熱化。川普，曾自稱是關稅人，又說「貿易戰很好打，而且很容易贏」，又自稱是上帝派來對付中國的使者。如此自信滿滿，打了一年多的貿易戰，卻一直無法叫中國低頭，簽下令他滿意的貿易協議，原因何在？關稅果真是中國經濟的死穴嗎？令人好奇。

中國這個世界第二大經濟體，去年GDP是14兆美元，比起美國的20兆4千億美元，還有一大段差距。然而，如果回憶1978年改革開放的3,650億元人民幣，40年間，成長到現在的經濟規模，恐怕是人類經濟學史上的奇蹟，也難怪川普會視之為勁敵，必將除之而後快。否則看中國每年GDP的跳升，趕上美國，也花不了太多的時間，一般預料是2025年，如果沒有貿易戰的話，世界第一大經濟體寶座，將可能換人坐。

中美貿易戰打到今天，且譲我們檢視一下中國經濟及進出口貿易的現況。今年7月，中國貿易順差450.5億美元，較6月減少59.3億美元，累計今年前7月，歐盟、東協、美國仍是中國前3大貿易夥伴。其中對歐洲進出口為2.7兆元人民幣，成長10.8%，東協進出口2.35兆元人民幣，增加11.3%，美國進出口2.1兆元，下降8.1%。

中國目前的外匯存底，到7月底為止是31兆36億美元，比6月減少155億美元，但是累計1至7月，還是增加了309.8億美元，以目前中國的外匯存底來看，尚稱穩定，並沒有惡化的跡象。同時，中國對外匯的管制，收放自如，根本就不成問題。

如果再以中國GDP的成長來分析，如果川普在20年前，發動這場關稅貿易戰，中國恐怕早已丟兵棄甲投降了，因為當時中國是依賴進出口貿易及基礎建設，來推動經濟成長的。

但是，時至今日，中國已有3億戶中產階級，每戶每月平均所得在2萬元人民幣以上，另有4億戶勞動階級，每戶平的所得在1萬元以上。中產階級撑起了中國的消費市場，也改變經濟結構，去年中國GDP成長率是6.5%，其中5%是內需創造，1.5%是進出口貿易創造，中美貿易大戰，以中國對美國每年6千億美元來看，雖然重要，但是卻不致於致命。

中國14億人口消費力有多強？舉個例子來看，去年中國11月11日光棍節，也是消費節，24小時之內，阿里巴巴就創造308億美元的營業額，是美國黑色星期五和網路星期一總額的兩倍，這就是人口的力量。

中美貿易大戰開打以來，工廠外移，據估計，影響中國200萬人就業，但是與7億就業人口相較，大概只有尾數而已。經濟結構的改變，內需市場龐大，加上中產階級崛起，川普貿易戰以關稅為主軸，恐怕算盤打錯了，難怪中國商務部最近不客氣地說，美國打這場貿易戰，是不自量力。

分析了前述中國的經濟結構及現況，也可說明為什麼中美貿易戰開打迄今，中國為什麼不低頭的原因。至於川普要如何續打這場貿易戰？也許美國第三任總統湯瑪斯.傑佛遜有一段話，可以參考。他對「冷靜」兩個字，說明如下：在所有情況下，保持冷靜且不受影響，可以帶給一個人莫大的優勢。

川普在貿易戰中，得到優勢了嗎？恐怕沒有。原因在那裡？湯瑪斯.傑佛遜應該給了他最好的答案。