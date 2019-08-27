〈時評〉韓國瑜不許別人點燈

因為遭指控是假學歷，代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜準備提告。不過，對他自稱座車被放置追蹤器，迄今過了一星期，韓國瑜卻思毫沒有提告的打算，也不算再提這件事，這是標準的只許自己放火，不許別人點燈。

不論是假學歷，或是追蹤器事件，要不要提告都是韓國瑜的個人權利，但從他處事的態度與方式，可以明顯發覺韓國瑜不允許別人黑他，而他可以明目張膽黑別人，而且完全不必負責任。

平心而論，假學歷和追蹤器對即將面臨總統大選的台灣來說，都是要嚴肅面對的重大爭議。因為當一個總統參選人的學歷造假，除了代表這個人經歷背景有問題，更重要的是誠信受到更大考驗，所以絕對不允許學歷造假。

因此，當韓國瑜被指控東吳大學英文系的學歷造假時，如同人格遭到毀滅，除了拿出學歷證書證明外，他站出來提告的心情，相信各界都能感受到韓國瑜的憤怒。

但如果大家記憶猶新的話，前一陣子，包括藍營內的部分人士，針對蔡英文總統的英國倫敦政經學院博士學位提出質疑，甚至在蔡總統拿出證書後，依然不肯相信，繼續展開各種枝微末節的質疑，還要蔡總統進一步再證明。

類似的攻擊手法，也發生在追蹤器事件上，在韓國瑜自爆座車可能被人放置追蹤器，並且指控動用國家機器在全面針對他時，韓國瑜在各方催促下，反而迄今沒有提出任何告訴，甚至到警局報案都沒有，而是要蔡總統要站出來強調絕對沒動用國家機器。

從美國水門案事件來看，追蹤器事件足以動搖國本，但韓國瑜只是放了這個訊息後，就一再閃躲這個話題，其背後用心相當可議。

而且，若將假學歷和追蹤器事件放在一起比較，明顯看出韓國瑜的操作手法。對於別人指責他的不是，只要不是事實，就沒有所謂的「愛與包容」，而是以告止訛，但對於他製造的訛傳，他就希望別人可以「愛與包容」，這是哪門子邏輯？哪門子的如意算盤？