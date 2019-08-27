脫貧方案協助新住民創業 果凍花故事背後有洋蔥

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）越南新住民陳范清姮來台25年，歷經先生離世、找不到工作等生活困境，嘉義縣社會局訪視介入後，給合中華民國紅十字會嘉義縣支會以脫貧方案協助她走出自信。清姮擁有一雙細心的巧手，她的3D立體果凍以玫瑰花、卡通人物和水果為造型，栩栩如生。

25年前遠嫁來嘉義縣六腳鄉的陳范清姮，夫家經濟並不富裕，為了生計，曾在工廠當輪班作業員，生活日夜顛倒，也曾到早餐店打工，先生4年前突然離世，經濟瞬時愁雲慘霧，常常是找不到工作，生活困難，社會局社工訪視後，將她列入脫貧方案學員，從此改變了她的一生。

一開始參與脫貧方案時，陳范清姮就像是蝸牛縮在自己的殼裡面，很安靜、沒自信、總是不敢表達自己，但她在課程中感受到授課老師的正能量與社工陪伴的支持和鼓勵，引發了她創業的動機，終於在今年夢想成真。

今年陳范清姮和妹妹翠安在嘉義市開了一家越南點心店，除了一般的越南點心和料理，最令人眼睛為之一亮的，就是她手作各種造型與口味的3D立體果凍。

手作果凍需要細心與耐心，果凍口味多元，有咖啡、牛奶、蝶豆花和綜合口味，最重要的是鋪陳在上方、細巧精緻的立體造型，有玫瑰花、各式水果、葉瓣，還有小朋友最愛的Hello Kitty、小態維尼、小叮噹等，小朋友愛不釋手，尤其立體生日果凍需要長時間製作，以千層派混搭各式口味，滿足消費者需求。

社會局長李政毅指出，參與弱勢家庭資產累積脫貧方案的成員每屆為期3年，清姮每個月定期存款2,000元，再由社會局提撥1:1相對儲蓄，等於每個月為弱勢家庭存下4,000元存款，若全程參與，3年後可領到144,000元的存款，目前繳存率近98%，成員們都努力地為自己的未來進行投資。

李政毅說，脫貧方案透過各式各樣的培力課程，包含技能課程、理財講座、自我行銷課程與成長團體，培養成員自信，引發興趣或學習動機，鼓勵成員自立自強，為自己走出一片天。