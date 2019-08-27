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稱GSOMIA跟輸出管理是兩碼事　日本拒絕回應南韓

日本諸多大臣級以上官員，今日紛紛批判韓國總理李洛淵的說法

By 高梓根, 台灣英文新聞－編輯
2019/08/27 17:48
（圖／AP）

（圖／AP）

（台灣英文新聞／高梓根　綜合外電報導）南韓國務總理（相當於行政院長）李洛淵昨日（26）稱，若日本撤回將南韓自貿易白名單除名的決定，南韓就會重新考慮續簽GSOMIA（日韓軍事情報協定）。對此，日本大臣級以上官員，今日（27）紛紛出來批評李洛淵，拒絕回應南韓的提案。

李洛淵昨日表示，既然日本稱不信任南韓，認為南韓會濫用戰略性原料，並可能對日本造成威脅為由，堅持對南韓進行出口管理，兩國過去基於軍事上信賴關係所簽定的GSOMIA，當然也無法繼續。

日本內閣官房長官（相當於副首相）菅義偉於今日記者會上表示，韓國政府終止GSOMIA的決定，在當前安全保障的環境中是「完全的錯誤」，深表遺憾。菅義偉並稱，「韓國政府雖然將終止協定（GSOMIA）的決定，與我國（日本）重新檢視輸出管理的決定掛勾，但兩者是全然不同級別的問題。」

日本產業經濟大臣（相當於經濟部長）世耕弘成，也在今日發表相似的看法，稱日本重新檢討輸出管理，與韓國廢止事關軍事防衛情報的協定，是不同級別的問題，對於韓國的主張「完全不能理解，當然不能接受。」

日本外務大臣（相當於國防部長）河野太郎，則再度提起問題的源頭「徵用工賠償判決」，以及日本主張的1965年《日韓請求權協定》，表示希望南韓理解「改寫歷史是不可能的。」

日本防衛大臣（相當於國防部長）岩屋毅也發表與菅及世耕類似的言論，認為兩者的決定級別不同，不宜一概而論。岩屋稱在GSOMIA於11月22日到期以前，仍然會根據協定與韓軍共享軍事情報，並會在這段期間持續敦促韓國重新考慮續簽事宜。
日韓軍事情報保護協定
日韓關係

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