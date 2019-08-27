侯友宜：新北跨局處結合民間力量 帶頭敬軍愛師

新北市政府將9月訂為「敬軍愛師月」，今(27) 日市長侯友宜率領各局處發布「2019新北就是敬軍愛師 SUPER LOVE」系列活動，聯合市府及民間一起為老師與軍人加油打氣， 並送上全方位超值好禮，讓全國軍人老師活力滿滿， 獲得更強大的支持能量。

市長侯友宜表示，軍人及教師對國家的付出是社會的穩定力量， 即使制度改變也不能改變溫度，自己的父親也是軍人， 軍人為了保家衛國非常辛苦；教師是國家人才培育的關鍵力量， 好老師更影響孩子的一生。 今年新北市府跨局處與民間企業規劃多項敬軍愛師的優惠活動， 對軍人及老師表達肯定與鼓勵， 一起響應表達對軍人與老師的感謝及支持。

新北市政府提供新北各文化場館免費入館優惠，包含十三行博物館、 坪林茶葉博物館、鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、 林本源園邸等，今年更加碼攜伴一人免費。 新北市12座運動中心也免費開放健身房或游泳池體驗1次， 超受歡迎的未婚聯誼今年與人事處合作，以「密室脫逃」為主題， 創造不一樣的愛情火花；教育局繼去年推出「瘋狂教室」單曲， 今年升級推出「謝你了」，用傳唱帶動各界敬軍愛師；此外， 影城包場電影欣賞會、舒壓按摩， 以及敬軍影片將教官與孩子的真實互動呈現等多樣敬軍愛師活動。

民政局也為維護國軍弟兄的健康及提振精神， 與知名健身房WORLD GYM合作，提供價值1萬3千元的連續20天運動會籍、 淡水媽媽嘴咖啡店則提供飲品9折優惠， 另9月將辦理多場敬軍勞軍活動，不只對陸軍第六軍團、 關渡地區指揮部等5個部隊致贈慰勞金及慰問品， 也規劃與關渡指揮部共同至板橋榮譽國民之家感謝老英雄的貢獻， 以及協助獨居老兵進行居家清潔等相關敬軍活動， 表達對軍人的尊重。

各大企業更聯合響應推出「心美 人美 未來美」優惠活動，邀集台灣面膜領導品牌MIRAE未來美、 美髮連鎖業者小林髮廊、曼都髮型、明留集團， 遠東企業集團旗下包括新北市境內板橋大遠百與遠東百貨， 也有許多美食餐廳提供專屬好康，如晶華集團義響食堂、 王朝大酒店、全省陶板屋、全國最大韓食集團兩班家等， 提供全國教師及軍人好康。

此外，多家休閒飯店與渡假村，如三峽大板根提供住宿、 餐飲及泡湯優惠，野柳地質公園也提供免費門票。 林口三井OUTLET多家專櫃及新北市多家觀光工廠與商家， 也紛紛祭出折扣。歡迎全國軍人及老師9月蒞臨新北市， 只要持軍人證或教師證等相關證件至上述場館及商家皆可享有優惠。 詳細活動資訊請至新北市府網站 (網址:http://www.ntpc.gov.tw/ch/ index.jsp)，新北學BAR(https://www. facebook.com/ntpcedugov/)