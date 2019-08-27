侯友宜：新北跨局處結合民間力量 帶頭敬軍愛師

新北市政府將9月訂為「敬軍愛師月」，今(27)日市長侯友宜率領各局處發布「2019新北就是敬軍愛師 SUPER LOVE」系列活動，聯合市府及民間一起為老師與軍人加油打氣，並送上全方位超值好禮，讓全國軍人老師活力滿滿，獲得更強大的支持能量。
市長侯友宜表示，軍人及教師對國家的付出是社會的穩定力量，即使制度改變也不能改變溫度，自己的父親也是軍人，軍人為了保家衛國非常辛苦；教師是國家人才培育的關鍵力量，好老師更影響孩子的一生。今年新北市府跨局處與民間企業規劃多項敬軍愛師的優惠活動，對軍人及老師表達肯定與鼓勵，一起響應表達對軍人與老師的感謝及支持。
新北市政府提供新北各文化場館免費入館優惠，包含十三行博物館、坪林茶葉博物館、鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、林本源園邸等，今年更加碼攜伴一人免費。新北市12座運動中心也免費開放健身房或游泳池體驗1次，超受歡迎的未婚聯誼今年與人事處合作，以「密室脫逃」為主題，創造不一樣的愛情火花；教育局繼去年推出「瘋狂教室」單曲，今年升級推出「謝你了」，用傳唱帶動各界敬軍愛師；此外，影城包場電影欣賞會、舒壓按摩，以及敬軍影片將教官與孩子的真實互動呈現等多樣敬軍愛師活動。
民政局也為維護國軍弟兄的健康及提振精神，與知名健身房WORLD GYM合作，提供價值1萬3千元的連續20天運動會籍、淡水媽媽嘴咖啡店則提供飲品9折優惠，另9月將辦理多場敬軍勞軍活動，不只對陸軍第六軍團、關渡地區指揮部等5個部隊致贈慰勞金及慰問品，也規劃與關渡指揮部共同至板橋榮譽國民之家感謝老英雄的貢獻，以及協助獨居老兵進行居家清潔等相關敬軍活動，表達對軍人的尊重。
各大企業更聯合響應推出「心美 人美 未來美」優惠活動，邀集台灣面膜領導品牌MIRAE未來美、美髮連鎖業者小林髮廊、曼都髮型、明留集團，遠東企業集團旗下包括新北市境內板橋大遠百與遠東百貨，也有許多美食餐廳提供專屬好康，如晶華集團義響食堂、王朝大酒店、全省陶板屋、全國最大韓食集團兩班家等，提供全國教師及軍人好康。
此外，多家休閒飯店與渡假村，如三峽大板根提供住宿、餐飲及泡湯優惠，野柳地質公園也提供免費門票。林口三井OUTLET多家專櫃及新北市多家觀光工廠與商家，也紛紛祭出折扣。歡迎全國軍人及老師9月蒞臨新北市，只要持軍人證或教師證等相關證件至上述場館及商家皆可享有優惠。詳細活動資訊請至新北市府網站 (網址:http://www.ntpc.gov.tw/ch/index.jsp)，新北學BAR(https://www.facebook.com/ntpcedugov/)