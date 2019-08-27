中華電信跨國物聯網再創里程碑

中華電信持續拓展跨國行動物聯網業務及技術，除提供企業客戶最完整的跨國物聯網解決方案外，為讓企業客戶更有效率的管理跨國物聯網門號，於今(27)日宣布，中華電信自建開發的CMP連線管理平台(CMP,Connectivity Management Platform)與愛立信物聯網平台(Ericsson IoT Accelerator)完成整合介接並正式上線。
中華電信依照企業客戶不同跨國物聯的需求，針對其產品或服務，提供具競爭力且客製化的跨國物聯解決方案，包括提供一般SIM卡、Chip SIM或支援空中寫卡(OTA,Over-the-Air Technology)的eSIM卡。此外，並以中華電信自主開發的行動物聯網CMP連線管理平台，作為境內外企業應用的統一入口，提供企業客戶跨國物聯網門號即時服務，如門號管理、訂單與簽約管理、資費帳務管理、報表與資料統計分析、終端事件管理等功能。
例如，設備出口商可內嵌中華電信SIM卡，在台灣使用中華電信CMP連線管理平台，管理或監控行動物聯網設備出國後使用情形；如設備出口至日本，企業客戶於CMP連線管理平台上即可看到門號相關資訊，不再需要跨海使用日本電信商的門號連線管理平台；抑或設備出口到日本初期不需使用物聯網門號連線，也可直接透過CMP連線管理平台設定門號停用，讓設備出口時不會誤用到行動數據、語音或是簡訊服務。
中華電信提供一站式服務，企業客戶不僅可查詢國內行動物聯網門號狀態，同時也可管理境外門號相關資訊，再也不需到不同網站登入查詢，省時又省力。
中華電信致力於開發跨國行動物聯網解決方案，並與國際大廠愛立信合作介接跨國物聯網連線管理平台，讓台灣的企業客戶從設備生產、銷售到服務一站式完成連線部署，無需再與各國電信商逐一洽談。同時，為提供客戶最好的服務，中華電信透過與全球電信業者、SIM卡卡廠及國際物聯網平台服務提供商緊密的合作，不僅幫助客戶有效降低成本、即時監測，並提供電信等級的資安防護，為企業客戶全面把關，助攻企業客戶開創海外商機。