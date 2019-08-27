中華電信跨國物聯網再創里程碑

中華電信持續拓展跨國行動物聯網業務及技術， 除提供企業客戶最完整的跨國物聯網解決方案外， 為讓企業客戶更有效率的管理跨國物聯網門號，於今(27)日宣布 ，中華電信自建開發的CMP連線管理平台(CMP, Connectivity Management Platform)與愛立信物聯網平台(Ericsson IoT Accelerator)完成整合介接並正式上線。

中華電信依照企業客戶不同跨國物聯的需求，針對其產品或服務， 提供具競爭力且客製化的跨國物聯解決方案，包括提供一般SIM卡 、Chip SIM或支援空中寫卡(OTA,Over-the-Air Technology)的eSIM卡。此外， 並以中華電信自主開發的行動物聯網CMP連線管理平台， 作為境內外企業應用的統一入口， 提供企業客戶跨國物聯網門號即時服務，如門號管理、 訂單與簽約管理、資費帳務管理、報表與資料統計分析、 終端事件管理等功能。

例如，設備出口商可內嵌中華電信SIM卡， 在台灣使用中華電信CMP連線管理平台， 管理或監控行動物聯網設備出國後使用情形；如設備出口至日本， 企業客戶於CMP連線管理平台上即可看到門號相關資訊， 不再需要跨海使用日本電信商的門號連線管理平台； 抑或設備出口到日本初期不需使用物聯網門號連線， 也可直接透過CMP連線管理平台設定門號停用， 讓設備出口時不會誤用到行動數據、語音或是簡訊服務。

中華電信提供一站式服務， 企業客戶不僅可查詢國內行動物聯網門號狀態， 同時也可管理境外門號相關資訊，再也不需到不同網站登入查詢， 省時又省力。

中華電信致力於開發跨國行動物聯網解決方案， 並與國際大廠愛立信合作介接跨國物聯網連線管理平台， 讓台灣的企業客戶從設備生產、銷售到服務一站式完成連線部署， 無需再與各國電信商逐一洽談。同時，為提供客戶最好的服務， 中華電信透過與全球電信業者、 SIM卡卡廠及國際物聯網平台服務提供商緊密的合作， 不僅幫助客戶有效降低成本、即時監測， 並提供電信等級的資安防護，為企業客戶全面把關， 助攻企業客戶開創海外商機。