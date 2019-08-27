台積電：格芯告侵權毫無根據 全力捍衛自主技術

美國晶片製造商格芯（Globalfoundries）控告晶圓代工龍頭廠台積電侵權，專家分析格芯提訟後續內容發展有待關注，不過初步看來對台積電沒有影響。

格芯26日晚間發布新聞稿指出，在美國和德國提出多項法律訴訟，控告台積電使用的半導體製造技術侵犯格芯16項專利，相關訴訟提交美國國際貿易委員會（ITC）、美國聯邦法院分院以及德國地區法院等。

格芯也向法院申請禁制令，以阻止台積電使用侵權技術生產產品進口到美國和德國。這些法律訴訟要求格芯指名台積電的主要客戶和下游電子公司，格芯也向台積電提出巨額損害賠償請求。

對此台積電表示目前尚未收到相關訴狀，重申一向尊重智慧財產權，技術完全自主。

格芯過去10年主要在美國和德國投資半導體，其中在美國投資超過150億美元，在歐洲投資超過60億美元。

整體觀察，不具名產業專家指出，格芯持續朝向利基型晶圓代工模式發展，技術藍圖上與台積電、韓國三星（Samsung）、美國英特爾（Intel）的發展有所區隔，此次格芯對台積電提訟，後勢發展值得關注，不過目前來看，對台積電沒有影響。

不具名半導體業界人士指出，格芯先前在2015年併購IBM微電子相關晶圓技術與專利後，取得IBM不少專利組合。這名人士指出，台積電更擁有強大的專利組合，在全球晶圓代工位居龍頭地位，對於格芯的提訟應該是有恃無恐。

觀察技術進程，產業專家指出，目前格芯高階晶圓製程技術藍圖以14奈米和12奈米的FinFET平台為主，且已無限期暫緩7奈米FinFET計畫，形同退出7奈米製程，並朝向射頻、類比和混合訊號、內嵌記憶體、低功耗和其他功能等方案發展。