超離譜！玉山銀主管要員工交健保卡　幫親戚詐領健保費

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）玉山銀行近日傳出有高階主管要求員工交健保卡，提供其親戚的診所虛報健保費。玉山銀行今(27)日表示，接獲消息的第一時間即進行調查，此為該單位主管個人行為，該主管已自請離職。

此外衛生福利部健保署違規查處室專委董玉芸今(27)日也證實此案，涉案的玉山診所坦承犯行，健保署已先予停約處分3個月，並送刑事偵辦。

綜合中央社與《自由》報導，董玉芸表示，除部分玉山銀行離職員工，也有現職員工的健保卡遭虛報。涉案的玉山銀行高階員工及玉山診所的醫師都坦承犯行。因申報筆數眾多，目前正在清查、比對，虛報的費用都會追回。

另外因該案涉及詐欺和偽造文書，也將移送地檢署偵辦。若刑事部分不罰，健保署也會依法對玉山診所開出罰鍰處分，至少會罰虛報金額的10倍以上。

董玉芸說，健保署是在8月22日接獲檢舉，提到玉山銀行雲嘉南區副總黃昱凱要求員工交出健保卡，提供親戚黃姓醫師的玉山診所虛報健保費。

健保署隨即由南區業務組進行資料分析、訪查，發現15名前玉山銀行員工中，有14名從未去過玉山診所，卻申報有新台幣12萬元費用。涉案的玉山診所坦承犯行，健保署已先予以停約處分3個月，並送刑事偵辦。

董玉芸指出，健保署接獲陳情後，派員到玉山銀行嘉義分行、東嘉義分行，以及台南的佳里分行、新營分行了解情況，當事人黃昱凱坦承錯誤，且其虛報健保費的親戚也親自說明，坦承有虛報健保費的事實。

董玉芸說明，健保署已訪問15位玉山銀行離職員工與眷屬，其中14位均未到該診所就醫，卻藉由此診所在3年內申報約12萬元，犯罪手法十分明確，主要申報感冒、皮膚病等，但具體犯罪期間與涉及人數、金額仍有待進一步確認。

董玉芸強調，健保署會依法針對該診所停約3個月或終止特約，並將此案移送檢調，罰鍰則可處以10倍以上金額。