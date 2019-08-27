郵輪延誤4千多名遊客枯等 移民署喊冤是網路問題

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）星夢郵輪旗下「世界夢號」今年首度來台載客，吸引許多遊客報名。昨（26）日4千多名遊客於高雄港旅運中心出境時，因移民署網路問題，只能改用人工作業，旅客怨聲載道，延誤5個多小時後才順利離境。

《中央社》報導，重達15.1萬噸的「世界夢號」是目前為止來台噸位最大的郵輪，8月26日從高雄港出發，預計前往日本那霸。

昨日下午旅客從高雄港旅運中心出境通關時，因中華電信網路斷訊，移民署官員無法使用查驗系統，權宜之下移民署先讓旅客上船，經郵輪業者補傳旅客資料審核後許可離境。

待到下午5點多業者補齊資料，移民署加派人力，逐一進行審核，於下午5點58分審核完畢，船上4339名旅客及1829名船員才終於離境出發。

招團的旅行社包括雄獅、良友、捷利等共同認賠，先由郵輪業者先代墊賠償每房新台幣6千元，遊客可以抵用船上消費，郵輪出港後也加速行駛，減少因移民署查驗問題對旅程的衝擊。

移民署事後解釋，網路斷訊後即與船商協調，除讓旅客先行上船外，並請船商儘速完成旅客資料上傳，安全審核後即可開航，惟船商無法提供完整旅客資料，故造成開航時間延後，在兼顧旅客權益及國境安全管理下，移民署已盡力協助。