今年首例！北部移工染漢他病毒出血熱

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署今（27）日公布國內今年首例漢他病毒出血熱病例，為北部20多歲男性外籍移工，從事漁業，平時均在漁船生活。據調查發現，漁船上抓到一隻感染漢他病毒的老鼠，所幸相關接觸者沒有疑似症狀，且個案也已痊癒出院。

疾管署表示，該個案8月3日起出現嘔吐、腹瀉、倦怠無力等情形，因症狀未改善，於8月5日兩度就醫後收治住院，因個案出現肝、腎功能異常由醫院通報，經檢驗確診漢他病毒出血熱，個案目前已無不適症狀並出院。

疾管署指出，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，由感染漢他病毒引起，主要透過帶有病毒的齧齒類動物(如：鼠類)傳染給人類，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，預防感染漢他病毒的方法就是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施。住宅及各種公共場所，包括餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等都應加強環境清潔工作，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。

如發現鼠類排泄物時，應配戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。