解放軍是否會出動「平亂」？　香港特首暗示不需北京介入

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 香港特區行政長官林鄭月娥，今(27)日上午10時，在特首行政會議前與傳媒見面並接受提問。

有記者問到香港引用緊急法是否會比出動解放軍平亂更加可行，林鄭月娥宣稱港府能掌控局面，暗示不需要北京介入。

中國官媒之一的環球網27日報導，針對週六周日(24~25日)觀塘和荃葵青遊行示威，再度升級為暴力事件，林鄭表示，希望能夠儘快恢復對話，重申要平和地和社會各界進行對話，包括曾參與示威的市民，希望聆聽他們的聲音。

但針對反對派提出所謂成立「獨立調查委員會」的訴求，林鄭表示，在目前香港社會經歷衝突矛盾之下，過去兩個多月，監警會在處理遊行示威的相關事件上，已經做了很多工作。她不認同在這個基礎上，再成立獨立調查委員。

有記者問到是否會引入緊急狀態。雙方問答的部分內容如下:

記者：你好。想問問，第一，就是政府其實是否正在考慮引用緊急法去訂立任何政府想立的法例？這個方法比起出動解放軍去協助香港平亂，是否對香港政府來說是一個更可行的方法？ 行政長官：到今日為此，特區政府仍然是有信心我們可以自己處理這個延續了兩個多月的社會紛爭。我相信這個是廣大市民的共同願望——由我們自己處理。

林鄭的回應明顯暗示不需要北京介入。她還說，目前仍然要用現有的法律手段止暴制亂。她強調，特區政府對目前的形勢仍然在掌控之中。她也強調，作為一位負責任的特區長官，她再次回應，她不會辭職。

美國《時代雜誌》(TIME)就將林鄭關於解放軍的回答解讀為：

香港特首表示 不需要北京介入香港抗爭亂局

Hong Kong Leader Says No Need for Beijing to Intervene in Protests Amid Escalating Violence

《時代雜誌》報導指出，中共官媒新華網25日曾針對港人反送中示威，發表措辭嚴厲的評論稱，香港

“如果發生動亂，中央政府就要加以干預”，對此，基本法和駐軍法都已作出相應規定。這是中央政府的權力，更是中央政府的責任。

該篇評論的標題與超連結如下:

新华时评：重温邓小平关于香港问题的重要讲话 坚定维护香港特别行政区宪制秩序