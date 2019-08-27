逾40萬人自認健康　健檢結果卻揪出慢性病危險因子

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）慢性病早期常沒有症狀或症狀輕微，導致民眾容易輕忽疾病的發展。根據國健署調查顯示，40歲以上自述無三高、心臟病及腦中風等病史之民眾在接受健檢後，有近40萬人發現高血壓、逾47萬人驗出血脂異常，提醒民眾別忽視健檢的重要性。

國民健康署提供40歲至64歲民眾每3年1次，55歲以上原住民及65歲以上民眾，每年1次成人預防保健服務。然而很多民眾卻從未使用過，前3大原因不包含：覺得自己不需要檢查、工作單位已提供和沒空。

國健署表示，據調查發現，許多40歲以上民眾自認身體健康或忙於工作與家務，而不願安排時間做健康檢查，但在接受成人健康檢查之後，有39.2萬人發現高血壓、16.2萬人發現高血糖，更有47.5萬人發現血脂異常。

國健署長王英偉指出，自我感覺健康狀況良好是不準確的，許多研究都顯示接受健康檢查能在沒有臨床症狀前，早期發現慢性病的風險因子，才能及早了解並減少有害健康的生活型態；若經檢查確定罹病，則可以及早接受治療及追蹤，延緩疾病進展。

我國成人預防保健服務是參考國際醫學實證及專業組織的建議，選擇造成慢性病(含心血管疾病及肝、腎臟病)最關鍵的風險因子，包括健康行為(吸菸、喝酒、嚼檳榔及規律運動習慣)及家族疾病史調查、身體檢查(含血壓、腰圍量測及BMI計算等)、血液生化及尿蛋白檢查，以及健康諮詢(含衛教戒菸、節酒、戒檳榔、規律運動及健康飲食等)，可有效針對國人常見六項健康問題(血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重)進行評估。

國健署表示，目前全國有6千多家醫療院所提供成人預防保健服務，提醒符合資格民眾多加利用，並請事先向院所洽詢服務時間及掛號費用。