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演繹當代台灣思潮　「TAIWAN NEW WAVE」9/18相約法國巴黎

在日本以及許多東南亞國家的語言當中，「alamak!」是一個廣泛使用的口語詞彙，它的意思是「我的天啊！」或是「這真是讓人驚訝！」

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2019/08/27 14:39
alamak!project提供

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北美館長林平與台創董事長張基義蒞臨現場鼓勵台灣年輕創作群並與策展人交流。(照片來源：alamak!project提供)

北美館長林平與台創董事長張基義蒞臨現場鼓勵台灣年輕創作群並與策展人交流。(照片來源：alamak!project提供)

照片左起：策展人中牟田洋一、汪俐伶、蔡佳宸、張暘、古賀學、策展人蕭光廷。(照片來源：alamak!project提供)

照片左起：策展人中牟田洋一、汪俐伶、蔡佳宸、張暘、古賀學、策展人蕭光廷。(照片來源：alamak!project提供)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）國際策展團隊「alamak!project」今年的最新策展「Taiwan New Wave - Xanadu Motion 東方藝式流」時尚藝術展，預計9月18日在法國巴黎展出。日前在台北〈濕地〉舉辦行前首映派對，搶先曝光水中攝影師古賀學(Manabu Koga)在台灣拍攝的主視覺影片《 Xanadu Motion 》。

聚焦在亞洲發展的alamak!project，今(2019)年首次以「台灣」為主體出發，由台灣策略夥伴大未來創意 (nbt.STUIO)兼容台灣視野，主辦與擔綱製作，預計9月18 日至9月21日，在巴黎冠蓋雲集的時裝周前，於巴黎「瑪黑區(Espace Commines)」展出。

主展間將以投影呈現水中影像作品《 Xanadu Motion 》－alamak!project與古賀學共同創作的超現實演繹，以時尚為語言、藝術為形式、文化為內涵，帶出這場東西方當代意識的流動饗宴。

台灣擁有豐沃的土壤，種下什麼種子，便能長出什麼。在全球浮動、不安定靈魂充斥的環境中，東方創意自由蓬發的當代文化與科技櫥窗——台灣，新世代思潮的流變與詮釋，正勾勒著台灣的有機樣貌。這樣貌，是微小而堅定地，通往世界的漣漪。

在日本以及許多東南亞國家的語言當中，「alamak!」是一個廣泛使用的口語詞彙，它的意思是「我的天啊！」或是「這真是讓人驚訝！」；它並沒有確切的發源地，但卻是一個在日常對話中頻繁出現的發語詞，並已流傳數代，對於發生在生活周遭的事物，人們使用「alamak!」來表達出乎意料的感覺。

alamak!project提供
alamak!project
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