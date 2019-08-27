演繹當代台灣思潮　「TAIWAN NEW WAVE」9/18相約法國巴黎

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）國際策展團隊「alamak!project」今年的最新策展「Taiwan New Wave - Xanadu Motion 東方藝式流」時尚藝術展，預計9月18日在法國巴黎展出。日前在台北〈濕地〉舉辦行前首映派對，搶先曝光水中攝影師古賀學(Manabu Koga)在台灣拍攝的主視覺影片《 Xanadu Motion 》。

聚焦在亞洲發展的alamak!project，今(2019)年首次以「台灣」為主體出發，由台灣策略夥伴大未來創意 (nbt.STUIO)兼容台灣視野，主辦與擔綱製作，預計9月18 日至9月21日，在巴黎冠蓋雲集的時裝周前，於巴黎「瑪黑區(Espace Commines)」展出。

主展間將以投影呈現水中影像作品《 Xanadu Motion 》－alamak!project與古賀學共同創作的超現實演繹，以時尚為語言、藝術為形式、文化為內涵，帶出這場東西方當代意識的流動饗宴。

台灣擁有豐沃的土壤，種下什麼種子，便能長出什麼。在全球浮動、不安定靈魂充斥的環境中，東方創意自由蓬發的當代文化與科技櫥窗——台灣，新世代思潮的流變與詮釋，正勾勒著台灣的有機樣貌。這樣貌，是微小而堅定地，通往世界的漣漪。

在日本以及許多東南亞國家的語言當中，「alamak!」是一個廣泛使用的口語詞彙，它的意思是「我的天啊！」或是「這真是讓人驚訝！」；它並沒有確切的發源地，但卻是一個在日常對話中頻繁出現的發語詞，並已流傳數代，對於發生在生活周遭的事物，人們使用「alamak!」來表達出乎意料的感覺。

alamak!project提供