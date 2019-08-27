日本不將南韓從白名單剔除　南韓就重新考慮GSOMIA

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）NHK報導，南韓國務總理李洛淵昨日（26）下午表示，如果日本政府撤回將南韓自「白名單」上剔除的話，南韓方面將重新考慮是否續簽GSOMIA（日韓軍事情報協定）。

李洛淵批評，日本政府以「重新檢視安保信賴關係」為由，將韓國從輸出限制優待國的「白名單」上除名的決定，是在毫無根據的情況下，將「無法信賴的標籤貼在韓國身上」。

李洛淵並說明，既然日本認為南韓傷害兩國互信基礎，安保合作關係難以維持的話，過往基於安保合作關係而互通軍事情報的協定（GSOMIA），是否該繼續維持自然成為一大疑問。南韓遂於上週四（22）決定不續簽GSOMIA。

雖然已經過了GSOMIA原本的自動續簽日期，但GSOMIA一直到11月都還有效，近日北韓頻繁發射短程飛彈，南韓也仍舊依據協定向日本軍方提供情報。

李洛淵表示，在GSOMIA還有大約三個月的有效時間內，日本「若能將不當的措施回復原狀」的話，韓國政府也會重新檢討終止GSOMIA的決定。李洛淵表示希望見到兩國各退一步、達成共識的情況。

日本方面為抗議南韓最高法院針對戰時徵用工的賠償判決，先後對南韓祭出半導體原料出口管制及白名單除名兩項經濟制裁。南韓政府，則表示三權分立下政府不可能干涉司法判決，並以白名單除名及終止GSOMIA兩項手段反制日本。

日本首相及大臣級官員紛紛對於南韓不續簽GSOMIA一事，表達嚴正抗議及批判。美國國務卿蓬佩奧則表示對南韓決定感到失望，希望兩國趕緊修復關係，以團結美日韓三方的力量處理北韓問題。