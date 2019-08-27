〈時評〉颱風來襲　地熱發電不受影響

這星期台灣兩大新聞，一個是：金門 823炮戰61週年，在台北市823紀念公園終於出現了大家期待中的柯郭王「同框合體」。這是一個由台北市主辦的活動，台北市長柯文哲邀請了鴻海董事長郭台銘及前立法院長王金平一起去參加。活動中，在幕僚們的規劃下，最後出現了郭台銘站在中間，柯文哲、王金平站在左右兩邊，三人六隻手合在一起的照片；且郭台銘也提出，「捍衛中華民國，一定會努力到底」的宣示。網紅、媒體評論者的解讀是「柯郭王」這一組人馬終於要啟動了，這對國民黨的候選人韓國瑜，甚至現任總統蔡英文的選情，都投下了不小的震撼彈。

另外一件是，國民黨總統提名人高雄市長韓國瑜，在上星期大陣仗組了一個國政顧問團，總團長是張善政以及副團長杜紫軍等人。並在8月22日召開了能源國政說明會，拋出重啟核四的議題，而且2035年核電要佔25%。不只是被經濟部曾文生次長提五大理由反駁，被環保團體痛批，連新北市長侯友宜也反對，台北市長柯文哲也笑說，韓國瑜講的都是廢話。

韓國瑜這個「啟用核四、2035核電佔25%」能源政策，真不知道是哪位天才的建議。這個國政說明會也讓韓國瑜的民調掉很多。

我一向指出：明年2020年初總統大選的雙主軸，會是反核及台獨，(時評〉「反核台獨雙主軸的總統選戰」2019 年3月 15日) 。雖然一個多月前的立法院臨時會，民進黨主導了修改公投法，將公投日與總統大選日完全脫鉤。然而，由於韓國瑜將「啟用核四」列為他最主要的政見，「反核」這個議題在2020年1月的總統大選中，無論如何都是跑不掉的議題。而爭議30餘年的核四問題，其實只要將該廠變成地熱電廠，便是最佳解。

還有一件大事就是白鹿颱風來襲。8月24日（星期六），前台南縣長蘇煥智成立了「台灣維新黨」，並以「廢核再生公投領銜人」的名義送了一盆花去會場，向「台灣維新黨」祝賀創黨。由於預想到該黨成立應該不會有很多人參加，我們並沒有像台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」時，去會場擺攤進行「廢核再生公投」的連署。在此再恭喜「台灣維新黨」的創立，接下來的總統大選，無論是台灣維新黨、台灣民眾黨、以及台灣綠黨，將在明年的全國不分區的選舉上，將會很有看頭了。

8/24白鹿颱風掃過南台灣，所幸災情不大。白鹿帶來豪大雨，宜蘭也下了不小的雨。這颱風來的時期，太陽光電發電量掛零，風力發電因怕風機在强風下受損，發電量也掛零。至於生質能發電，我不敢說，但水力發電也極可能掛零。這樣，全國唯一在颱風天還在發電運轉的再生能源，應該是宜蘭清水地熱9號井的地熱發電了。

我們公司與宜蘭大學「產學合作案」的150 KW地熱發電案場，在颱風來襲時處於正常運轉發電。雖然，這案場不在能源局正式宣布，台灣目前進行中地熱發電區域内。然而今年7月，能源局在許多場合中使用的「我國地熱發電推動現況」簡報檔，仍宣布土場、瑞穗、大屯山、金崙、金峯、清水等多個地點，正在進行地熱發電的建置，總共有33MW的裝置容量。但是事實上，這些能源局認可的地熱場址中，沒有一個地點是在白鹿颱風來襲的夜晚，有發出一度電。

而我們這個不被能源局計算在内的清水地熱公園9號井，雖然是為了安全降載發電，但是我們還是連續運轉發電，送電給台電。這證明了，我們這一套「全流式渦輪發電機」的地熱系統，在任何可以挖地熱井的原住民邊遠地區，皆可使用。

目前産學合作案使用的TFT全流式機組，是要在地熱井的井口溫度150℃以上時，才會發揮它的比ORC雙循環系統更高的發電效率。我們正在製造一個可以在130℃時與國外進口的ORC雙循環機組在發電效率上作競爭的機組，及正在研發500KW的TFT機組。我們的500KW的「TFT全流式渦輪發電機組」，將會是全世界最高發電效率的井口型地熱發電系統。

然而，農曆七月還沒過完卻傳來一個令我震驚的消息，宜蘭縣政府通知宜蘭大學要求我們儘早撤除清水地熱公園9號井上的設施， 對我而言，這是我所聽到的最大的鬼話了。