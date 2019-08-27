挺香港自治 G7強調中英聯合聲明效力

7大工業國集團（G7）各國領導人26日發布聯合聲明，香港議題搬上檯面，強調1984年「中英聯合聲明」的存在且重要，敦促中國信守承諾維持香港自治。

G7峰會8月24日至26日在法國西南部城市比亞里茲（Biarritz）舉行，包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國及美國領導人出席，另歐盟代表是歐洲理事會主席圖斯克。

今天晚上歐洲理事會發出新聞稿，表示各國領導人發布聯合聲明，除針對貿易、伊朗、利比亞和烏克蘭問題外，也特別點出香港議題，聲明內容為「支持1984年中英聯合聲明所陳述的香港自治，並呼籲避免暴力」。

在這次G7峰會上，根據美國白宮公布，美國總統川普和英國首相強生8月25日雙邊會談時曾討論香港的緊張情勢等議題。

香港自6月爆發修改逃犯條例「反送中」抗爭風潮後，英國及歐洲議會在7月呼籲北京當局遵守「中英聯合聲明」處理香港事務，當時中國外交部回應在1997年7月1日以後，英方對香港沒有任何權力，與英方有關的權利義務都已全部履行完畢。

中方多次對外表達與英國權利履行完畢之說，除指英國無權干涉中國內政，更曾說「希望英方還是醒一醒」，以及要求美方在香港問題上「收手收聲」等。

這次G7峰會各國領導人將「中英聯合聲明」議題搬上檯面，敦促中國信守承諾維持香港的自治，中方接下來如何回應受矚。

中英在1984年簽署聯合聲明，2014年香港占領中環運動時，當時英國外交部也曾強調根據「中英聯合聲明」，香港的繁榮與安全必須建基於基本權利和自由，包括有示威抗議的權利。