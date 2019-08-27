〈時評〉下一次世界大戰的警鐘即將響起　台灣能否應對星際大戰

美國在2019年8月20日提到將在2019年8月29日成立「太空軍」（US Space Command），並且獨立於其它軍隊(註1)。自二戰起，科技越來越發達，飛彈越飛越高，乃至洲際導彈的發明，甚至開啟了太空軍備競賽(冷戰時期)，以及不斷探索太陽系、及研究宇宙的競賽。一直到冷戰結束，才有趨緩的現象。如今又過了將近40年，人工智慧及機器學習越來越發達，並更多使用在軍事方面及太空科技方面。這似乎意謂著開始瀰漫星際大戰氣息，也代表下一次世界大戰的警鐘即將響起，而台灣是否能應對即將來臨的星際大戰？

圖1：殺手衛星，取自WIKI

戰爭是殘酷的，為了不被侵略，無論是主動侵略，還是為了保有世界大佬的地位，必然以奪得先機為先。戰爭打的就是資源與資訊，掌握了資訊必然可以決定戰場走向，因此切斷敵國訊息，遮住耳朵、矇住眼睛是無比重要的事情。戰爭中的資訊對應到這個時代就是要搶奪太空權，那麼奪得太空權有那些優勢呢？

第一：有效打斷敵國的正常運作(如：航空、海運)，無法利用太空科技的國家只能以地面建設來運作，相當於回到二戰時期的科技高度。

第二：在戰爭期間偽造信號來誤導敵國。

第三：除了掌握資訊外，還有一大重點，會將戰爭變成一場不對等的戰事，如同沒有空軍的國家面對有空軍的敵人、又或是冷兵器對上熱兵器的戰爭，只能說是一種不對等的戰爭。換言之，沒有太空權的國家將處在戰爭劣勢。

圖2：殺手衛星，圖片來源：WIKI

目前太空國際條約訂立得相當粗糙，主要內容有太空是全人類的，沒有一個國家可以獨享，而且不可以在太空中架設大型毀滅武器，如：核武器。但這樣的內容也只是表面的，如今經過這麼長一段時間，各強國已經蠢蠢欲動，目前獲得太空戰爭參賽權的國家有美國、俄國、印度、中國，這些國家都在積極發展太空軍事力量，以做掠奪或是防範的準備。而法國在近年也開始防範未然(註2)，預期製作足以自保的太空軍、及太空軍事力量，如：殺手衛星、太空槍、太空炸彈、電漿武器、雷射武器、電磁武器、粒子束武器等。日本也提到明年將成立宇宙作戰隊(註3)。

圖3：殺手衛星，圖片來源：WIKI

星際大戰即將來臨，或許還不會出現光劍的超高科技戰爭，但是007型態的太空戰爭有可能出現，如：搶奪國際太空站，癱瘓全球衛星，進而毀滅敵人或是世界等。下一個世界大戰的警鐘即將響起，台灣即便不是太空戰爭的主要國家，也應該要有自保的能力，因為台灣有相當大可能成為主戰場之一，別忘了台灣是環太平洋島鏈的主要戰略要地。

台灣目前應做什麼呢？美國在2019年04月05日建議，台灣聚焦發展微型衛星(註4)，利用太空科技，獲得一定的防護與震攝力量。換言之，台灣目前已有一定太空科技與能力，如：民間用途的氣象與通訊衛星等，例如福衛七號。但台灣仍應該繼續發展為滿天微型衛星的型態(簡稱滿天星)，其數量至少要上百顆，建議最好可以破千顆。如此一來，除了非戰爭時期可做為民用，而到了戰爭時期，更可以轉換為軍事用途，用來即時觀測敵國的軍事動態，讓台灣可做出相對應的防備、反擊、提供盟國即時軍事資訊。

註1：美國成立太空司令部 拚太空部隊2020成軍

註2：法國加入太空戰！ 馬克宏：新司令部明年9月成軍

註3：太空軍備競賽開打！日本防衛省：明年設「宇宙作戰隊」

註4：軍事專家：美應售台F-35戰鬥機 並鼓勵發展太空戰力