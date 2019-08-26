波蘭駐台灣代表　用稀有象形「納西東巴文」揮毫　令人驚艷

（台灣英文新聞/劉怡均 桃園報導）波蘭台北辦事處處長梅西亞卸任在即，於今（26）日受邀前往位於桃園南崁的義美食品觀光工廠參觀，和總經理高志明暢談在台經驗以及未來雙方合作關係，並且使用鑽研數年的少數民族語言留下感人祝福。

梅西亞擔任波蘭台北辦事處處長已4年，身為波蘭人的梅西亞不只會說中文，也會一點德文，過去主修中文，博士學位更是鑽研中國少數民族文化，然而，在因緣際會下，他來台灣擔任波蘭台北辦事處處長，致力發展雙方經貿關係。

在梅西亞任內曾簽訂七項重要協議，範疇橫跨刑事、農業、藥品等，包含甫於今（2019）年通過的台波刑事司法合作協定、科學高等教育合作協定、農業領域諮商機制之瞭解備忘錄、藥品及醫療器材合作瞭解備忘錄、避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定等，政績豐碩。

然而，梅西亞將於月底離任，因此今日在國際經濟合作協會歐洲處的陪同下，獲邀前來義美工廠交流，豐富的行程包含參觀歷史文物館、生態園區、西點麵包廠、義美實驗室、食安實驗室，並享用現場製作的甜點及咖啡。



義美總經理高志明（左3）、波蘭台北辦事處處長梅西亞（左4）、台灣英文新聞社長程豫台（右4）、國際經濟合作協會歐洲處專員潘映均（右3）等合影（圖/台灣英文新聞）

大家首先來到西點麵包廠參觀，在英文的導覽下，欣賞專門供應麥當勞滿福堡的生廠線，且現場試吃剛出爐的滿福堡；接著在義美實驗室裡，其精細的檢驗過程，還有精良的設備都讓大家了解義美公司對於食品安全的高標準。

其中，導覽員更特別介紹輻射與戴奧辛汙染的過程，強調義美確保食安的嚴謹程度，梅西亞看得津津有味。

梅西亞表示，這次是首次參觀義美工廠，感到很開心！他說他在台灣這幾年，雖以推動雙方經濟發展為主，但也很重視自由制度，他更提及波蘭和台灣之間相似的政治地位，也分享波蘭的社會近況。

隨後，義美總經理高志明更和研究中國少數民族文化的梅西亞相談甚歡，兩人聊起滿州文化，交換對於中國少數民族的看法，也從歷史角度探討亞洲當代現況，現場充滿文藝氣息以及歡樂的笑聲。

最後，梅西亞發揮專業提筆祝福義美公司，而他寫下的是中國少數民族納西族所使用的象形文字東巴文，他所「畫」出來的字為祝福義美公司未來順利豐碩，並表示未來將會持續推動雙方合作。



義美總經理高志明（左）以及梅西亞合影，圖為梅西亞使用東巴文寫下的祝福語（圖/台灣英文新聞）