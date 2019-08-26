108.8.26 櫃買中心 (例行記者會統計資料)

櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年8月23日累積開戶數為16,250,393戶，較8月16日累積開戶數為16,236,626戶，增加13,767戶，增幅約0.08%。另本年8月23日現股當日沖銷累積開戶數為1,854,443戶，較8月16現股當日沖銷累積開戶數1,848,730戶，增加5,713戶，增幅約0.31%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年8月23日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,133戶較8月16日開戶數175,033戶，增加100戶，增幅約0.06%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至8月23日止日均值為306.00億元，總成交金額為47,123.50億元，其中盤後定價交易金額為156.30億元。另本年度截至8月23日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.66%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.70%。

(二)本年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,179人。

(三)本年度興櫃股票截至8月23日均值為7.56億元，總成交金額為1,164.97億元。

四、本年度上櫃有價證券截至8月23日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計640家，較上週(截至8月16日止)得為信用交易家數641家，減少1家。

(二)融資餘額為474.90億元，較上週(截至8月16日止)融資餘額466.09億元，增加8.81億元，增幅約1.89%。

(三)融券餘額為86,601張，較上週(截至8月16日止)融券餘額77,415張，增加9,186張，增幅約11.87%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.27%，較上週(截至8月16日止)之比例12.26%，增加0.01%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.38%，較上週(截至8月16日止)之比例0.38%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至8月23日止，累計營業天數156日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆4,966.17億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計110家550期，發行餘額為1兆8,875.3億元，較上週減少17.5 億元。

(三)轉換公司債已上櫃計153家180期，發行餘額為1,240.01億元，較上週增加14.08億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計36家362期，發行餘額為9,458.41億元，較上週增加33.5億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計653期約1,744.07億美元，較上週增加1.84億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為30兆354.63億元，日均值為1,925.35億元，包含：

1.買賣斷交易4兆5,119.55億元，日均值為289.23億元，佔總成交金額比例為15.02%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆1,332.72億元，佔買賣斷成交金額比率為69.44%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆3,786.82億元，佔買賣斷成交金額比率為30.56%（包含政府債券6,918.73億元，日均值為44.35億元；普通公司債5,570.40億元，日均值為35.71億元；金融債券1,126.61億元，日均值為7.22億元；外國債券171.08億元，日均值為1.10億元）。

2.附條件交易25兆5,235.08億元，日均值為1,636.12億元，佔總成交金額比例為84.98%，其中等殖成交系統成交金額為2,984.72億元，佔附條件成交金額比率為1.17%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為6.41億美元，以人民幣計價之成交金額為28.68億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.06億紐幣，以南非幣計價之成交金額為0.1億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為83.99億美元，以人民幣計價之成交金額為115.48億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為2,696億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交2,696億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,080億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計500.96億元，本年度累計成交金額為281.52億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計780.83億元，本年度累計成交金額為499.34億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,767.23億元，本年度累計成交金額為1,224.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,320億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計547.31億元，本年度累計成交金額1,457.21億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計4.42億元，本年度累計成交金額100.17億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額3,368.09億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年8月23日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：774家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：13家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(鑫創電子、富致、新盛力、豆府)

(四)董事會通過，待核發同意函：1家(安碁資訊)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：1家 (東捷資訊)

二、截至108年8月23日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：242家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：19家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：17家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年8月23日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：157家

(三)當年度累計輔導家數：16家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年8月23日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,106家

五、截至108年8月23日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.8.25~108.8.31)：

(一)一般類股： 無

(二)興櫃股票： 無