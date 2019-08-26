全民作伙種 打造新北滿城綠意

市府兩座直營苗圃「石碇小格頭苗圃」及「 三峽大埔苗圃」每年有約32萬株，種類達60餘種的草花灌木及造 林苗木免費提供民眾環境綠美化及造林工作。

108年1月至7月共 計配撥苗木達20萬餘株，造林及綠化面積半年間增加約14.5公 頃，成績斐然，農業局邀請大家作伙來綠化造林， 讓新北到處充滿綠意。

農業局長李玟表示，本市參與造林計畫的面積達800多公頃， 每年林地固碳量平均可達8,940公噸，也讓本市森林覆蓋率達7 6％，六都第一。

此外，市府每年也提供免費綠美化苗木， 並辦理社區綠美化競賽，讓民眾打造屬於自己的街角花園， 每年平均配撥數量達33萬株，每年可增加約9,166平方公尺的 都市綠化空間。

農業局表示，凡持有新北市土地且有造林需求的民眾，在108年9 月30日前，只要備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、 土地現況照片等資料， 即可向土地所在地之區公所申辦索取免費造林苗木（配撥時間為10 9年1月至3月）。

詳細資訊可上農業局網站「重要公告」（htt ps://bit.ly/2Qqoku2）查詢。另各機關學校、 社區管理委員會、里辦公處、企業單位及私人機構（ 不提供個人申請）如需進行環境綠美化，在108年 9月30日前可逕向市府綠美化環境景觀處申辦索取免費綠美化苗木 （配撥時間至108年10月31日）。 相關申請資訊及苗木申請表單請至綠美化環境景觀處網站「布告欄- 下載專區」（https://bit.ly/2sR4K2Q） 查詢。