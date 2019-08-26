新北與12所科技校院合作 職場英語體驗營10月開課

新北市教育局今(26)日邀集各科技校院代表合作， 將於10月起與12所科技校院聯合開設多元科系的「 職場英語體驗營」，不僅依職業群科量身打造英語學習情境， 也將包含產業參訪，培育新北未來的國際專業技術人才。

教育局長張明文表示， 今日邀請新北市公私立技術型高中及科技校院校長們， 連結職場與產業資源， 提升學生職場與生活應用及專業英文聽力與詞彙能力， 打造跨教育階段資源共享與互助合作， 感謝各界提供跨國學習及專題合作的機會， 一起打造具備國際視野及競爭力的下一代。

「職場英語體驗營」與12所科技校院合作， 依15個群科對應產業量身打造「實用、有用、願意用」 的英文學習情境課程。

例如：餐飲、觀光、旅運、應用外語(日語) 、視覺傳達、空服地勤、機械、電機、企管、空運管理、 多媒體與遊戲等，並安排產業參訪，如：晶華酒店、大倉久和飯店、 君悅飯店、凱撤飯店、遠東企業、中華航空、飛特利航空、 第一婚禮D-S WEDDING、台明賓士汽車、北都公司（TOYOTA）、 雄獅旅行社等企業。

此外，新北推動技職專業英文，於今（108） 年暑假首次辦理2場技高教師專業英文工作坊， 經培訓及檢測通過後已有60位老師取得結業證書， 可教授該領域的「專業英文」科目， 並成為各校開設專業英文課程的種子教師。

明（109） 年4月將首辦國際專業英文雙城盃比賽， 以競賽鼓勵各職類提升專業英文聽力暨英文詞彙， 培養國際化的競爭力與移動力。

新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」 計畫，積極推動專業英文及職場英語，技職雙語教育政策， 將以新北「國際技職三箭：專業英文、職場英語、跨國連結」 為核心，透過「課程教學」、「環境營造」、「師資培力」、「 社群平台」和「專業實踐」五面向，培養接軌國際的技職人才。

也將持續薦送高級中等學校技藝競賽金手獎學生赴海外技職研習， 推動國際學校伙伴認證計畫、國際青年專題製作論壇、 海外實習實作成果展，提供學習無國界、教室無邊界的學習環境。