根據台灣證券交易所統計，上週（2019/8/19~2019/8/23）外資在集中市場總買進金額為1,401.52億元，總賣出金額為1,533.47億元，賣超為131.95億元，另統計自2019年年初至8月23日止，外資總買進金額為4兆8,999.79億元，總賣出金額為4兆9,732.59億元，累計賣超為732.80億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆7,727.66億元新台幣，占全體上市股票市值的40.32%，較8月16日的12兆5,820.84億元新台幣，增加1,906.82億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：緯創：買進43,903千股，賣出10,940千股，買超32,963千股。

第二名：中環：買進69,282千股，賣出38,477千股，買超30,805千股。

第三名：華通：買進57,539千股，賣出27,837千股，買超29,702千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進135,742千股，賣出229,522千股，賣超93,780千股。

第二名：仁寶：買進14,956千股，賣出60,728千股，賣超45,772千股。

第三名：中鋼：買進14,587千股，賣出56,728千股，賣超42,141千股。