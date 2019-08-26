誤把駐紐約辦事處購置當政績 蔡英文致歉：確實記錯了

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今(26)日說，日前她演講時，對於紐約辦事處大樓購置一事的說法，確實有誤。這幾天回去查了資料，「我的印象確實記錯了，要跟大家說一聲不好意思，也要謝謝大家的提醒。」

蔡總統日前提及當年台灣駐紐約辦事處購買大樓，是她擔任行政院副院長時所要求購置的。不過，前總統陳水扁質疑蔡總統當時並未經手。

中央社25日報導，蔡總統日前提到，台灣駐紐約辦事處購買大樓，是她當年的「願景」；但是前總統陳水扁指，問題是明明沒有經手的事，也能講成這樣。

蔡總統今透過臉書PO文，特別強調「#有錯就承認、#謝謝大家」。

她說，當年出任陸委會主委後，因為隸屬國安團隊一份子，也參與許多外交及對美事務的討論、決策。對於購置紐約辦事處大樓、配置更多資源到外交第一線，提升外交預算效益這件事，她一直相當支持。

不過，蔡總統PO文也提到，

購置紐約辦事處大樓，是在游錫堃擔任行政院長任內拍板的。我後來擔任行政院副院長時，有召集行政院對外工作小組的工作，但確實和購置紐約辦事處大樓沒有直接關係。我在演講時表達的內容有錯誤，造成困擾，實在不好意思。

她說要再次感謝當年民進黨的執政團隊。畢竟外交工作是一棒接一棒，游院長的正確決定，以及外交部同仁堅守工作崗位的努力，是台美關係今天能夠持續深化、台灣在國際上也持續擁有一席之地，最主要的原因，大家都應該記得這些貢獻。