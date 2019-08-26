北富銀榮獲《財資》雜誌評選為「2019台灣最佳私人銀行」

為推動高端客群服務升級，台北富邦銀行自去年起打造全新私人銀行品牌「富御恆傳」，透過獨特的「生態圈」客戶關係經營模式提供客戶完整的全方位金融服務方案，自今年以來，資產管理規模大幅成長，近日更榮獲國際權威媒體《財資(The Asset)》雜誌評選為「2019台灣最佳私人銀行（Best Private Bank）」，顯示北富銀厚積薄發的專業實力已贏得客戶與國際間一致認同，成為高資產客戶最佳的金融夥伴選擇。

北富銀執行副總莊慧玫表示，根據市場調查，台灣高端客群擁有逾五千億美元的資產且每年皆有高達二位數的成長率。

然而在此五千億美元資產中，僅小部分為境內資產，顯示國內金融業在高端客群經營上還有相當大的成長空間。隨著中美貿易戰持續延燒，不僅引發台商回流潮，也將為高端客群資產管理業務帶來新商機。

若能在服務模式及管理品質上進行創新與提升，將可望引發更強的資產移轉效應，成為未來推動台灣金融業持續成長的重要動能。

北富銀自去年成立高端客群總處，同步打造全新私人銀行品牌「富御恆傳」並開發創新的「生態圈」客戶關係經營模式，不僅給予客戶投資理財方面的頂級服務，更將每位客戶都視同一家企業，以個人延伸至家族與企業的生態圈角度，協助客戶進行客製化的全方位人生規劃。

透過分行行長等級的高規格專業客戶經理搭配亞洲各區分行資源與成立已223年之瑞士隆奧銀行等國際策略合作夥伴，滿足客戶從資產配置、家族管理、稅務規劃、移民教育到海外布局、事業轉型、傳承接班等多元化需求，完善高資產客戶的人生生態圈，因此贏得客戶及國際媒體的支持肯定，獲得《財資》「2019台灣最佳私人銀行」殊榮。

北富銀具備深厚的專業經驗、嚴謹的風控機制和前瞻的投資眼光，長期幫助客戶在市場波動下安心創富、守富、傳富，是客戶御用的家族守護者。未來北富銀也將持續探索高資產客群需求，打造最頂級優質的私人銀行金融服務，朝「亞洲一流金融機構」的目標穩健邁進。