SNQ標章2019第一梯次通過名單出爐！「超級水果」成保健素材的新寵兒

國內保健食品重要的評選機制「SNQ國家品質標章」，今年第一梯次評審通過的營養保健食品名單出爐！SNQ推廣中心表示，此次通過SNQ評審產品有其共通點：善用「科學實證」強調品質的行銷訴求，是對消費者負責任的作法。

此次通過的16項產品中，有56%為飲品或粉劑形式，打破膠囊錠狀的距離感，反映出廠商重視消費者傾向選擇喝的保健品的趨勢，認為方便入口且易於吸收。從保健素材來看，葉黃素、膳食纖維、益生菌仍屬大宗，亦反映出國人對於視力保養、腸胃道保養之需求。

此外，今年也看到許多「超級水果」成為具保健訴求的新成分，如山竹、智利酒果，其抗氧化能力都極高。其中較為特別的為喝的葉黃飲，也有為符合孩童的適口性設計的葉黃素軟糖；另外，也有富含膳食纖維的風味氣泡水。

「SNQ國家品質標章」營養保健食品類評審委員陳樹功表示，從本梯次營養保健食品類送審的項目來看，在品質管控方面愈做愈好，準備的相關資料完整、內容充足，清楚揭露產品特色、品管制度及衛生安全檢測，甚至有些產品還進一步進行相關實驗證明其功效；對於原料素材的挑選也漸呈現個別特色，並朝向添加天然的素材，讓健康更無負擔。

此外，因保健食品的訴求多元化，其行銷手法亦各有不同，難以判別高下。評審委員張素瓊表示，在此次送審的產品看到許多保健食品，都比法規的要求做得更多，也主動標示功效成分和含量，且進行很多安全性的試驗，真心感受到廠商的用心與負責任的態度。

「SNQ國家品質標章」營養保健食品類一年公布二次評審通過名單，十月下旬將公告第二梯次通過的保健食品。如果想查詢更多通過的保健產品，請上「SNQ國家品質標章」官網(www.snq.org.tw)。