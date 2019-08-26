新二代體驗職場文化 遊戲中掌握未來工作輪廓

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為強化新住民第二代自我認知與職涯探索，預作職涯規劃，高雄市社會局鳳山新住民家庭服務中心自8月22日至8月23日舉辦為期2天的職涯探索體驗活動，安排新住民第二代及社區少年透過有趣的職場體驗，在短時間內了解職場及政府就業資源等，幫助瞭解自身的職業性向。

根據勞動部107年針對15至29歲青年勞工就業狀況調查顯示，有高達5成青年初次尋職不知道就業方向及能力是否符合勞動市場需求。

社會局鳳山新住民家庭服務中心今年暑假特別安排孩子們透過職涯探索牌卡桌遊，簡易探索職業興趣，在遊戲中掌握未來工作輪廓。

藉由參訪鳳山就業服務站，提升個人面試技巧及求職禮儀，同時認識政府所提供各項就、創業措施與資源。

今年甫升高一的佳佳表示，第一次體會到原來找一份工作沒有想像中容易，是需要經過準備、尋找、選擇、測試等關卡，對於未來的職涯發展原本沒有特別的想法，甚至有些迷惘，但是從課程及參訪中確實有助了解適合自己的職涯方向，對於未來升大學選填志願或求職帶來很大的幫助。

另外，活動安排孩子們參訪高雄捷運草衙站及到大魯閣草衙道訪問門市人員，認識捷運系統的運作及多元的工作職種，瞭解門市服務的工作內容，從聆聽門市人員職場甘苦談的過程中瞭解如何在商圈高度競爭、客人多樣化的複雜工作環境裡充實自我工作技能，成為一個好店員。