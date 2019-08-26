力挺秋冬遊千元補助 台北凱撒加碼千元餐券補身

暑假過後，觀光旅遊進入淡季，而交通部觀光局日前推出的「擴大國旅秋冬遊方案」提高民眾淡季旅遊的意願，為延續暑期滿房盛況，位於台北車站捷運M6出口交通便利的台北凱撒大飯店，特別推出超狂的「官網獨享。秋冬加碼優惠」，凡於2019年9月1日起至2019年12月30日止，入住指定日專案，搭配觀光局的1千元住宿補助，每房最低只要1,799元起，以不到定價2折的優惠，再加碼1千元的Checkers自助餐廳餐飲優惠券搶攻秋冬季的國旅市場，讓您吃住通通都五星級(有省錢)!!。

另一個推薦搭配秋冬遊補助的則是台北凱撒「藝起遊玩趣」票根住房專案，只要憑指定票根(如:台北市售票之展覽或藝文活動、高鐵、台鐵或臺北雙層觀光巴士等)，每房最低只要2,300元起即可入住，每晚除了直接省下1,400元外，再贈迎賓水果、捷運24小時 Pass乙張(限量贈品，送完為止)，訂購指定房型另加碼贈Mini Bar清涼飲料1組…多樣好禮拿到手軟，讓人直呼實在太划算，台北凱撒秋冬遊加碼補助讓您吃喝玩樂省到最高點！

食慾之秋除了旅遊享千元補助，台北凱撒大飯店特別加碼千元的checkers自助餐廳餐券，讓大家用肥美海鮮補身，台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳在此期間推出以「漁市場料理」為概念海鮮主題料理，包含塔香淡菜、檸檬香茅清蒸鮮魚、小卷米粉、南瓜海鮮濃湯、松葉蟹肉手卷…等各式海鮮料理，基隆港直送海鮮不必太多調味，就能煮出垂涎的美味，搭配在晚餐時段加碼啤酒與紅白酒無限暢飲超對味！