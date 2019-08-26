美麗信花園酒店　中秋推出【饗秋戶外泳池BBQ Party】

美麗信花園酒店二樓池畔餐廳-光廊Light Café，將於中秋假期之際舉辦戶外BBQ饗宴，以戶外泳池搭配肥美生蠔、波士頓龍蝦等碳烤美食及紅白美酒，將帶給嘉賓一場精緻又愜意的戶外烤肉趴活動。

池畔餐廳-光廊Light Café將於9月13日 (五) 及9月14日 (六)，連續兩晚推出 【饗秋戶外泳池BBQ Party】，還可於泳池戲水賞月，每人只要NT$2,580+10%。菜色計有開胃小點：【雪場蟹小品】、【綠晶球干貝】、【塞露嘉魚子醬生鮭魚】；頂級熱食有：【碳烤波士頓龍蝦】、【現開澎湖肥美生蠔】、【現切頂級美國肋眼】、【碳烤法式羊肩排】、【碳烤伊比利豬肉串】、【碳烤季節時蔬】等，還有精緻甜點古典巧克力、水果晶凍、綜合水果盤及歡樂飲料吧檸檬氣泡飲、鮮搾西瓜汁全面無限量供應，更有精選紅白酒及啤酒暢飲，敬邀嘉賓以美食美酒歡度尋月中秋好時光。

主廚特製三款金牌小點，【雪場蟹小品】以蘋果汁慢熬做成晶凍，再以日本雪場蟹肉做為主角，食來口感扎實鮮美。【綠晶球干貝】日本生食等級大干貝，煎烤炙燒讓特有鮮甜滋味散漫於齒間，再以分子料理手法製成蔬菜晶球，超特別的美食入喉，讓嘉賓開味食指大動。【塞露嘉魚子醬鮭魚】義大利塞露嘉魚子醬顆顆珍貴，有如黑珍珠；搭配挪威煙燻鮭魚入口，鹹香滋味印像滿分。

頂級熱食有【碳烤波士頓龍蝦】主廚嚴選龍蝦現烤呈現，超霸氣波士頓龍蝦對半切開看起來真的氣勢十足，龍蝦就是要這樣吃才過癮，碳烤方式讓肉質更為緊實，多食幾隻保證滿足又回本。【現開澎湖極鮮生蠔】絕不能錯過的美味食材－澎湖帶殼生蠔，生長於澎湖天然純淨水質，口感甘甜鮮美，現開現吃嘗鮮一直是老饕的最愛。【現切頂級美國肋眼】肉質細緻多汁，每次推出從不讓人失望，是美麗信肉慾饕客不容錯過的美味。

此外還有【碳烤法式羊肩排】緊致Q彈的口感嚼勁，肉質鮮嫩細緻，汁多甜美，無一般羊肉的腥羶味，是頂級西餐廳主廚眼中的最愛，更是饕客的不二選擇！【伊比利豬肉串】油脂豐富細嫩，豬肉多汁美味動人，吃來較無豬腥味，反而有種獨特的清香。

【碳烤季節時蔬】主廚以當季現有蔬菜，有筊白筍、花椰菜、櫛瓜等健康蔬食，碳烤出蔬菜應有的香甜。美麗信今年延續去年讓各位難忘的燒烤盛會，不要錯過這次的夏日燒烤狂歡派對。此外，精選美酒有【風提拉夏多內白酒 Frontera Chardonnay】柑橘、百香果等熱帶水果香氣，與些許香草氣息交錯，帶出圓潤柔軟的口感！

【拉曼達卡本內蘇維翁紅酒 La Manda Cabernet Sauvignon】呈現深沈的紫石榴色，香氣以黑醋粟甜酒及野生藍莓為中心，散發鉛筆芯、丁香及乾燥地中海香草極優質的濃郁氣息。中醇度酒體，緊實的單寧、清爽的酸度支撐緊統實豐碩的果香味，餘韻悠長。【台灣金牌啤酒Taiwan Gold Medal Beer】獨特的風味來自釀造過程添加的蓬萊米，使啤酒格外清爽甘醇，贏得啤酒愛好者青睞。