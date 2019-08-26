新住民7國語言新課綱即將上路 2465師資待命

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）東南亞7國語言新課綱即將實施，教育部已培育2465名語言師資待命，對於偏鄉學童，也提出雲端教學及當地開班等解決辦法，預計將有超過3500名學童選修課程，學生及家長可依興趣、意願及需求選習。

《中央社》報導，十二年國民基本教育課程綱要，將新住民語文列入語文領域之中，開設內容以我國婚姻移民及其二代子女中，人數最多的越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞等東南亞地區七國的官方語文為主，8月起實施。

國小階段學生依實際需求，選擇本土語文(閩南語、客家語、原住民族語)或新住民語文其中一項學習，每週上課1節。國中則將新住民語文列為選修，依學生需求於彈性課程開設，高中得依學生需求與學校特色納入校訂課程第二外國語文。

對於偏鄉學童的學習權利，國教署預計開設75個國小雲端班，13個國中雲端班，突破空間與時間的限制，讓所有人都能平等受教。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，為使新住民語言課程順利推動，於全國培訓2465位教學師資，並編撰完成七國語文學習教材共計126冊。在部定課程中，新住民語文與本土語文併列，和九年一貫課程綱要一樣從小學一年級開始學習，英語文從小學三年級開始學習，不會造成學生學習困擾，也不會影響學習成效。