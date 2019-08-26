12號颱風「楊柳」最快週二生成 週四起變天

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）位於太平洋地區的熱帶擾動今（26）日增強為熱帶性低氣壓，氣象局說，最快週二週三將會增強為今年第12號颱風「楊柳」，不過依目前路徑預估對台灣不會有直接影響。

這個熱帶性低氣壓於上午8時位置在北緯13度，東經131.5度，即在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速19公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

氣象局指出，此熱帶性低氣壓最快明後天有機會形成今年第12號颱風「楊柳」，預估未來路徑會通過菲律賓後進入南海，對台灣不會有直接影響。

不過因低壓帶靠近及影響，週四起水氣增多，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，水氣較多時東北部及南部地區也會有局部短暫陣雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中說明，該熱帶擾動大約在菲律賓東方海面，或進入南海後，有發展成第12號颱風的機率；但各國系集模式模擬的路徑很分歧，有因模擬的太平洋高壓較強，東風導引西進，穿過呂宋島而進入南海，也有因模擬的太平洋高壓較弱，部分模擬路徑受偏南風導引北轉，而與台灣相距有的遠、有的近，因此確切情況仍有待觀察。

至於今日天氣狀況，氣象局表示，台灣東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部較大雨勢發生的機率。

而台北市、新北市盆地則要嚴防高溫炎熱，白天高溫有機會達到36度以上，提醒民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。