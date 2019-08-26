日本國民樂團「恰克與飛鳥」 出道40週年宣布拆夥

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日本音樂史上成功音樂組合之一的樂團「恰克與飛鳥」（CHAGE and ASKA）成員「飛鳥涼」（本名宮崎重明）昨(25)日在官網宣布單飛。他說，樂團與其延命，不如解散重新打造。

中央社25日引述「朝日新聞」報導，昨為恰克與飛鳥樂團出道40週年紀念日，61歲的飛鳥昨在他個人部落格留言表示：「在此報告，2019年8月25日，我退出恰克與飛鳥這個團體。」

他寫道：「在思考往來的演藝活動時，心想持續維持恰克與飛鳥這團體是不是最好的選擇？我與同仁一同討論的結果，決定在8月25日出道這一天退團。」

飛鳥說，對原本期待恰克與飛鳥合體復出的歌迷來說，這實在是令人遺憾的消息，他由衷感到抱歉。今後他會努力做好單獨演唱事業。

飛鳥說，他的搭檔（恰克）還無法接受「解散」一事，那應該也無法接受「脫團」，但與其延命，不如乾脆解體重新打造，這會比較有建設性。

恰克與飛鳥男性雙人組樂團，於1979年8月25日出道，專輯與單曲總銷售量逾3100萬張。兩人唱出許多經典名曲，包括1991年高收視率日劇「101次求婚」主題曲「SAY YES」、1993年織田裕二主演的日劇「活得比你好」主題曲「YAH YAH YAH」等。

這些歌曲紅遍亞洲各國，2007年兩人在上海辦演唱會後，又到日本各地舉行巡迴演唱會，但在出道30週年（2009年）時宣布無限期停止活動。

恰克與飛鳥原訂2013年重啟演唱活動，但後來飛鳥經醫師診斷疑似罹患暫時性腦虛血症，需要靜養，因此取消演唱活動。2014年飛鳥因吸毒，違反興奮劑取締法，被判得以緩刑的有期徒刑。

在暫停演唱事業後，飛鳥曾單獨舉辦演唱會，持續演唱事業。今年(2019年)6月9日晚間在台北市台大體育館舉辦個人演唱會「ASKA CONCERT TOUR 2019」，全場2000張門票售完，兩個半小時的演唱會，他一共演唱23首歌曲。