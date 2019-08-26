〈時評〉香港警方可以不護短，台灣呢？

兩名香港警員在醫院病房，對一名因涉嫌醉酒鬧事而被捕的長者伸張公「拳」力的短片，近日在網路傳得沸沸揚揚。香港警方辯稱：今年六月有收到受害者家屬投訴，因不知道病房有監視器，所以未曾向醫院索取證據，調查才延至今未能有所突破⋯。」在相關監視器畫面曝光後，「兩涉案警員已以『襲擊致造成實際身體傷害』罪嫌遭逮捕」。

首先，要說的是，「不知道病房有監視器，所以未曾向醫院索取證據」，當然是辦案的疏失，如果實際情況真的是這樣，還勉強說得過去；如果是「不知道病房有監視器，所以兩名警員才敢肆無忌憚地大動私刑」，那公權力背後潛藏的黑暗面，就駭人聽聞了！

其次，話說回來，香港究竟不愧是耳濡目染英國司法一百多年的地方。香港警方對涉嫌凌虐被捕長者的兩名害群之馬，不是使出官官相護，大事化小、小事化無的賤招，不是暫予停職、靜候調查，而是直接逮捕候審，證明香港的司法體系還未隨一九九七的「回歸」中國而全面裂解崩壞。

再其次，香港立法會議員林卓廷，於八月廿日將兩名警員在北區醫院獨立病房施暴的監視器片段公布後，警方已於同一天將涉案警員予以拘捕；警方不護短，劍及履及將自家敗類揪出來繩之以法，至少減低了對警察形象的繼續傷害。八月廿二日，沙田裁判法院已對涉案暴警進行審理，步調既明快又流暢！

相形之下，台灣警方對於自家人違法犯紀的裝聾作啞，處置之拖泥帶水，甚至於替害群之馬大張保護傘，知法玩法的行徑，就讓人不敢恭維了。

以2014太陽花學運的324行政院濺血驅離事件為例，手無寸鐵的學生、老師、醫師⋯，在眾目睽睽之下，被高高舉起的警棍、狠狠砸下的盾牌打得頭破血流，這麼明目張膽的國家暴力，暴警的臉龐那麼清晰地被捕捉、刊登在媒體頭版。當天參與勤務的警員又不是成千上萬，也不可能沒有所屬單位與名單的明細，要比對、過濾出那些人是施暴的警員，有那麼難嗎？

五年五個月過去了，警方的交代在那裡？司法的正義防線又在那裡？

（作者為新竹教育大學退休副教授）