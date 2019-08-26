美國民主黨通過友台決議案 外交部誠摯感謝

外交部今（26）日表示，美國「民主黨全國委員會」日前舉行「夏季會議」，通過友台決議案，支持台灣有意義參與國際組織與台美簽訂雙邊貿易協定等，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝

外交部上午透過新聞稿表示，美國「民主黨全國委員會」（DNC） 於22日至24日在加州舊金山舉行「夏季會議」，會中通過紀念台灣關係法（TRA）立法40週年的友台決議案，彰顯民主黨對台美關係的堅定支持。

外交部表示，該決議案表達「民主黨全國委員會」對台灣關係法作為台美關係基石的承諾，肯定台灣自由、開放社會及民主制度，支持台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及其他國際組織。

外交部說，「民主黨全國委員會」也肯定台灣是美國在亞洲的重要、具建設性且可靠的夥伴，支持台美透過簽署雙邊貿易協定（BTA）等方式深化雙邊友好關係。

外交部指出，「民主黨全國委員會」是民主黨最高黨務及決策機構，長期與台灣關係密切友好，曾在最近一次召開的2016年「民主黨全國代表大會」通過的黨綱中，納入友台文字。美國「共和黨全國委員會」（RNC）2日也在北卡羅萊納州夏洛市舉行「夏季會議」中通過友台決議案。

外交部表示，今年是台灣關係法立法40週年，美國的行政部門、國會、民主共和兩黨等各界均持續不斷以具體行動，展現對台灣的堅定支持，肯定台灣為自由、開放的民主社會，極具正面意義。外交部未來也將持續與美國兩黨密切合作，穩健地深化台美友好的夥伴關係。