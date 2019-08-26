〈財經主筆室〉台灣重登四小龍之首　一則以喜一則以憂

蔡英文總統日前才開心宣布台灣第2季經濟成長率為亞洲四小龍第1名，國際經濟機構預估第3、4季會很好，全年經濟成長率將是相當可觀。不料勞動部最新公布8月企業放無薪假的人數及家數，雙雙創下今年來新高，同時開業51年的高雄華王大飯店，宣布11月驚傳歇業，燦坤集團旗下燦星旅遊及金礦咖啡紛紛宣布裁員。兩極化表現凸顯台灣產業結構失衡，導致貧富差距越來越大持續惡化中，經濟一則以喜一則以憂。

中美貿易戰愈演愈烈，台灣因而「撿到槍」反成受益者。據外資報告，台灣今年GDP成長率2.3%，下修0.1%仍領先南韓的1.9%、新加坡0.4%及香港0.2%，在睽違多年後，台灣今年可望重登四小龍之首。而主計總處發布今年第2季經濟成長率為2.41％，為亞洲四小龍之首，主因投資及出口均優於預期，但主要成長大都集中在科技產業為主。

台灣多年來產業結構明顯失衡，造成台灣經濟成長高度依賴出口，出口項目又大都集中在電子資訊業。據統計，截至7月底止，台灣就業人口有1151.1萬人中，工業製造業的就業人口僅為306.5萬，這不到3成就業人口算是台灣高薪族群者，但就業人口中有6成左右都集中在服務業，服務業雖然是台灣就業市場的經濟主體，但卻是各行各業裡最為低薪的階層。

一年一度高檔消費指標「微風信義之夜」在上周五(23日)舉辦，在短短6個小時之內，業績衝破4.6億元，並出現5名「千萬刷手」，而百萬刷手竟高達150名，總業績比去年的4.1億還高，也優於業者的預期。

微風高檔消費的出現，似乎很能反映蔡總統宣稱台灣經濟成長可期喜訊，但看在最近才被強迫放無薪假或被遭到裁員的勞工心理，內心應該很不是滋味！

勞動部公布8月無薪假實施人數2012人，較上期大增1341人，實施家數共26家，較上期增加6家，無薪假家數及人數雙雙創下今年以來新高。勞動部長許銘春表示，這波無薪假是受景氣影響，其中又以金屬、機械業最嚴重，只能縮減產能、實施減班休息，部長的說法似乎與蔡總統說景氣轉佳有很大出入。

同時，繼主要接陸客團、購物網站的寶得利及相關公司傳出放無薪假，約230名員工受影響後，股票上市的燦坤集團旗下燦星旅遊驚傳也將裁員，而旗下金礦咖啡10月也將裁減224人，而開業已經有51年的高雄華王大飯店更宣布將在11月歇業。台灣經濟成長率重登亞洲4小龍之首，這些產業似乎都沾不到好處。

台灣產業結構發展失衡，造成除高科技產業之外，多年來普遍呈現薪資停滯不前的低薪環境，讓台灣貧富差距問題越加嚴重，中美貿易戰意外讓台灣科技產業意外成為受益者。

蔡總統在歡欣報喜的同時，是不是也不要忘記這些低薪的弱勢族群，因為許多人已經面臨連低薪都領不到的困境，台灣經濟成長率重登4小龍之首，絕大部份的台灣勞動者似乎都感受不到這個喜悅！