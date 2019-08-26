新北衛生局稽查 蘋果西打問題產品7 通路已全下架

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）日前大西洋飲料股份有限公司主動通報「蘋果西打(2000mL)」產品有懸浮物之情形。衛生局昨（25）日啟動市場流通稽查行動，含超市、超商、賣場、商店等通路共7家，均全面下架，後續若查獲未下架將開罰新臺幣3-300萬元罰鍰。

新北市衛生局表示，22日接獲業者主動通報7月4日及7月18日製售寶特瓶裝「蘋果西打（2000mL）」產品，經民眾客訴反映有懸浮物情形，公司已自8月19日主動停止問題產品生產線，並採預防性下架及回收3月5日至8月18日生產同規格產品，於8月24日前完成下架，預計9月30日前回收完畢。

大西洋飲料股份有限公司主動通報「蘋果西打(2000mL)」有懸浮物之情形。（圖／新北市衛生局提供。）

衛生局表示，有懸浮物之產品目前尚在檢驗中，倘產品涉有變質或腐敗之情形，可依法處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，此外，食品業者經本局通知其產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工，於24小時內通知產品販賣或物流據點下架。

衛生局提醒消費者如購買案內產品之製造日期為108年7月1日至8月18日批號，可持購買發票或產品向原購買通路辦理退換貨，另擴大回收之製造日期為108年3月5日至6月30日批號，亦可持未開封產品辦理退換貨，或可撥打大西洋公司客服專線0800-241-548及(02)29820061，由該公司指派專人辦理相關事宜。