疑中國欽點 賀一誠當選澳門新特首

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 第五屆澳門特首選舉於昨（25日）舉行，前澳門立法會主席賀一誠，在沒有對手的情況下，於全體400名選委中獲得392票，順利當選澳門特首。他將成為繼何厚鏵、崔世安後，澳門特別行政區自1999年回歸以來第三位特首。

香港媒體報導，現年62歲的賀一誠（Ho lat-seng ）是一名商人，2013年起出任澳門立法會主席，擔任了18年全國人大常委，今年4月才因為參選而辭任。

賀一誠的家族在澳門有一定影響力，《明報》稱其父賀田為「澳門工業第一人」、「澳門霍英東」，賀一誠已接手家族生意，擔任賀田工業有限公司董事總經理、賀田投資發展有限公司董事長等。

香港01報導，自2009年起，賀一誠已被視為澳門特首的潛在人選，不過他多次表明「自己能力太低」，無意參選。2016年他也明白表示不會參選第五屆澳門特首選舉。外界因此認為，賀一誠參選決定與中央欽點極有關連。不過賀一誠多次重申自己沒有獲中央欽點，又明言決定參選的過程中，未曾拜會過澳門中聯辦和港澳辦。

6月18日賀一誠正式宣布參選，當時《明報》報導，他否認自己是中共中央「欽點」，表示希望幫助澳門參與大灣區發展，所以才決定參選，目標是讓澳門優化民生、多元發展。

按照規定，任何合資格澳門居民取得400名選委中的66人提名，即可參選。根據BBC報導，7月22日，賀一誠向行政長官選舉委員會遞交提名表格。由於他取得378份提名，因此雖然另有5人表態，有意參選，但均無法獲得足夠提名挑戰賀一誠。

賀一誠昨當選後表示，將全力以赴維持「一國兩制」，嚴格遵守憲法及《基本法》。