林昀儒拍落奧運銅牌歐夫恰羅夫 捷克桌球公開賽奪冠

台灣桌球小將林昀儒25日在捷克桌球公開賽男單4強與決賽，連續拍落兩名享譽桌壇的德國名將波爾與歐夫恰羅夫，生涯首度拿下世界桌球巡迴賽等級的單站冠軍。

這個月17日才滿18歲的林昀儒，在今年捷克桌球公開賽大殺四方，25日下午4強他歷經7局惡戰，才以4比3扳倒生涯7度在歐洲桌球錦標賽奪冠的德國一哥波爾（Timo Boll）、闖進壓軸決賽，晚間再以4比1輕取世界排名11歐夫恰羅夫（Dimitrij Ovtcharov），勇奪冠軍，並拿下2.1萬美元（約新台幣66萬元）的冠軍獎金。

若不含25日晚間的對決，林昀儒生涯共和歐夫恰羅夫3度過招，小林僅在去年瑞典公開賽首度交鋒時吞過敗仗，接下來兩次他都是笑著離開的贏家。

晚間男單冠軍戰正式登場，林昀儒開賽和對手一路糾纏，雙方在9比9平手之際，小林連拿2分，先以11比9拿下。

次局小林開局就陷入2比4落後，不過他克服逆境連搶7分，不僅扭轉戰局，也以9比4躍居領先，次局他再以11比5收下。

歐夫恰羅夫在第3局以11比4還以顏色，不過小林很快回穩，第4局又在5比5平手之際，拉出一波6比0強攻收尾，也取得3比1聽牌優勢。

退無可退的歐夫恰羅夫，第5局展開強力反撲，一路緊咬比數，所幸林昀儒在8比8打平之際，連拿2分站上領先，最後再以11比9拍落對手，順利拿下冠軍。

林昀儒上個月才在馬來西亞舉辦的T2桌球鑽石賽，拍落一票世界名將奪冠，也打開他在世界桌壇的知名度。