郭台銘柯文哲若連署選總統 11月2日前須達28萬人

鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲是否角逐2020總統大位備受各界關注。中選會官員指出，若參選人未獲符合資格的政黨推薦，就須透過連署參選，在11月2日前要達28萬人以上連署。

2020總統大選，民進黨已確定提名總統蔡英文參選，國民黨也將推派高雄市長韓國瑜披掛上陣。至於在國民黨黨內初選落敗的郭台銘，與至今尚未明確表態的柯文哲、前立法院長王金平等人，若要參選，可循其他政黨推薦或連署模式參選。

依總統副總統選舉罷免法規定，總統候選人應由政黨推薦，或經由連署參選。中選會官員說，推薦政黨必須參與過最近一次總統、副總統或立法委員選舉，其所推薦候選人得票數之和，應達該次選舉有效票總和5%以上。以此標準來看，可推薦總統候選人的政黨，除了國民黨與民進黨以外，還有親民黨與時代力量；柯文哲雖已成立台灣民眾黨，但該黨不符合上述推薦政黨資格。

因此郭台銘、柯文哲或王金平若要參選，有兩個方式，一是與親民黨或時代力量合作，獲得政黨推薦參選資格，在11月中旬登記參選；第二就是循連署途徑參選。

根據中選會規劃，將於9月12日發布總統選舉公告，要透過連署參選者，須在9月13日至17日向中選會申請成為被連署人，申領連署人名冊格式，並繳交連署保證金新台幣100萬元。

中選會將在9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在45天內完成連署，也就是最晚11月2日前須繳交連署書。

至於連署人數門檻，根據總統副總統選舉罷免法規定，要達到最近一次立法委員選舉的選舉人總數1.5%。中選會官員說，最近一次就是2016年的立委選舉，當時選舉人總數1869萬2217人，要達到門檻1.5%，也就是須有28萬384人以上連署才達標。

中選會將會在11月13日以前公告總統、副總統選舉連署結果；11月18日至11月22日受理總統、副總統候選人登記；12月3日前審定總統、副總統選舉候選人名單，並通知抽籤；12月9日總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次；12月13日正式公告總統、副總統選舉候選人名單。