李元亨83歲藝術回顧展　首位法國藝術家沙龍繪畫亞裔評委

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國立國父紀念館舉辦畫家李元亨個展「心韻的象徵」，此為現年83歲李元亨的創作回顧展，展出油畫、水彩、雕塑破百件創作，主題包含描繪親情、山水風景等，已於中山國家畫廊登場。

國父紀念館舉辦「心韻的象徵─李元亨83藝術創作回顧展」，展出李元亨的油畫91件、水彩8件、雕塑17件。李元亨嚮往理想主義與象徵主義的藝術理念，從現實困頓的黑暗、神秘、深邃、憂鬱、惶恐、期待中，追求人性中真善美的一面。

展品的主題內容包括人物的親情系列，描繪母性無限的光輝，慈祥、溫馨、愉悅象徵永恆的愛；少女系列則表現姿態、純樸、溫雅、豐盈、曲線律動之美；風景系列將想像追憶中的故園情以寓意的自然寫實或半抽象重複交融與結合。

國父紀念館館長推崇李教授成就非凡，他說李元亨集雕塑、油畫及水彩的全方位國際大藝術家，用生命打造臺灣這塊土地深厚藝術沃土，其個展巡迴台灣眾多城市，參加的聯展藝術亦不可勝數，對藝術創作的真心用心對台灣美學教育的貢獻有目共睹。

梁永斐強調，李元亨曾當選法國藝術家沙龍繪畫部評審委員，成為24位國際評審委員中唯一亞裔評審委員，前後共擔任評審委員25年並獲得肯定，他是一位成功的國際藝術大使。

李元亨於民國25年出生於彰化縣鹿港鎮，曾獲1974年法國藝術家沙龍繪畫部金牌獎、1984春季沙龍雕塑部銀牌獎。更於2000、2003、2006年當選法國藝術家沙龍三年任期的繪畫部評審委員，是三十餘位國際評審中唯一的亞裔評審。2007年作品獲得法國藝術家沙龍國際公爵大獎的殊榮。

「心韻的象徵」展期自即日起至9月30日止，在國父紀念館中山國家畫廊展出。