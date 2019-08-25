極簡新媒藝術探哲學　創作追本溯源北美館登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）極簡電子樂藝術家池田亮司獲邀來台舉辦個展，其為藝術家睽違十年在亞洲最全面性的大型個展，選件涵蓋大型聲音雕塑、視聽裝置、燈箱等作品，更有特為本展打造的新作，部署出兼具微觀與宏觀視野的沉浸式宇宙時空圖景，自即日起至11月17日台北市立美術館登場。

以極簡電子音樂聞名的藝術家池田亮司獲邀來台舉辦個展，由策展人蕭淑文與客座策展人林怡華共同策劃，裝置作品範疇橫跨數學、量子力學、哲學，並混和聲響、音樂、影像、物理現象等領域。

池田亮司曾於美國紐約公園大道軍械庫、巴黎龐畢度中心等地展出，並獲頒奧地利電子藝術中心與歐洲核子研究組織合作之新媒體藝術獎項。

北美館表示，未曾受過藝術或音樂正規教育訓練的池田亮司，自小即廣泛汲取各種類型的音樂，接著更嘗試剪輯、操作磁帶及音頻效果，玩起音樂的組合變異。他曾加入涉及展覽、劇場、舞蹈、音樂創作及出版的多媒體藝術團隊「蠢蛋一族」（Dumb Type） ，藉由跨領域合作，開始關注劇場與藝術展覽。

北美館指出，池田亮司逐漸捨棄重複訴諸音樂素材的聲音創作，從「什麼是聲音？」的基本定義問題出發，深入研究其物理特性。他將聲音徹底化約到最小單位後再行編排重組，運用純粹的正弦波、白噪音等基本元素創造不同聲響的音景組合，挑戰人耳可感知的聽覺極限，成為極簡電子音樂先聲。

本次展覽囊括池田亮司創作生涯之重要作品，集數據和符碼語言，在北美館譜編出形而上的精神空間。在美術館大廳這個訪客暫留、等待、會面的中介空間，座落了五個筒倉造型的揚聲器，同時發出有特定順序、組合的聲音，是為作品「A『連續統』」（A [continuum]）。

北美館說明，作為管弦樂團調音基準的「音樂會音高」，音符「A」從巴哈時代至今皆未被精準定義。在作品中，一系列歷史上音樂會使用的標準音高被分配到各個揚聲器，相異的頻率音調交互疊加，形成極其複雜的聲音質地和共鳴音型。無窮盡的聲音和頻率組合以正弦波瀰漫在大廳空間中，每一刻都為觀眾帶來獨特的聽覺體驗。

池田亮司展覽可見藝術家以科技為媒介創造沈浸式環境，藉物理現象世界背後的數學結構帶出宇宙宏大的隱喻，促成觀者以去人類中心的視點拓寬對世界的認知，並開啟新的感受方式：將自身全然交付於知覺、心靈和尺度、空間與時間的連結之中，穿梭於一件作品之際，對於一個個沒有解答的問題無止盡地追溯，直至衍生自我的詮釋與解讀。

本展除了將發行導覽專書，北美館亦預計於展覽期間出版池田亮司於龐畢度藝術中心展出之展覽專輯「連續統」(Continuum)，此為法國出版社Éditions Xavier Barral首度授權發行之全球中文版。詳細請前往官網或臉書查詢。