台電招考2.6萬人報名　搶826名額錄取率不到百分之5

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）台電公司今年度招考今（25）日在全台超過10個考場登場，根據台電統計，此次報考人數超過2萬6,000人，創四年來新高，而今日實際到考人數也超過1萬6,000人，預計錄取826名，平均錄取率不到百分之5。

台電表示，今日新進僱用人員甄試分別在台北、台中、高雄、花蓮四地共13個考場舉行初試的筆試，本次招考預計錄取826名，今年報考人數共計2萬6,288人，實際到考人數1萬6,888人，到考率百分之64.2，平均到考錄取率則只有百分之4.89。

台電表示，近年適逢退休潮，如自明年起至2023年每年皆有超過千名員工退休，台電為積極因應、填補人力缺口，並傳承電力專業技術，將持續招考新血。

根據台電，本次招考電力技術及綜合行政人員共16類別，過往競爭最激烈的綜合行政類報名人數今年仍是最多，共計1萬4,818人，報名錄取率僅百分之0.67，是台電自2012年舉行僱用人員招考以來綜合行政類錄取率第三低。另外，今年首度招考的重車駕駛及機械操作類共有372名考生角逐五個名額，報名錄取率僅百分之1.34。

台電表示，電力技術人員未來將肩負穩定供電職責，台電供電設備遍及深山與偏遠各地，需要相當體力才得以勝任，相關人員還需在複試時通過辨識標示牌及拉單槓、爬鷹架等體能關卡。除此之外，為考量輸、配、變電相關類別未來將要進行維護施工、搶修及登高等大量體能消耗之作業，複試時將加測負重行走項目，台電提醒考生可及早準備。

台電指出，今日初試科目試題及答案，包含共同科目及專業科目，應考人可於明（26）日起至甄試網站查詢。台電將於10月22日公布初試成績及參加複試名單，應考人也可於網站查詢。

台電表示，最終錄取人員須經一年內部訓練，考評合格正式僱用後起薪約新台幣3萬1,000元。