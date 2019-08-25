亞馬遜大火太空可見 釀災原因為何？

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）巴西亞馬遜雨林的大火這幾天引起全球關注，地球之肺正陷於毀滅性危機，濃煙甚至在外太空都可觀察到。不過關於這次大火，你知道多少呢？《半島電視台》特別為這次的環境危機整理了重點。

〖大火發生在哪？〗

從巴西的北羅賴馬（North Roraima），經過亞馬遜（Amazonas）、阿克里（Acre）、朗多尼亞（Rondonia），到馬托格羅索（Mato Grosso do Sul），這些地方都受到大火嚴重的影響。自8月15日起，亞馬遜雨林已發生了9,500起火災，上千平方公里的雨林遭焚毀，濃煙甚至一度讓巴西最大城聖保羅（Sao Paulo）的白天變得像黑夜一樣，並迫使最大的亞馬遜州宣布進入緊急狀態。

〖有多少處火災？〗

巴西國家太空研究院（INPE）在今年1月到8月期間，觀察到大約7萬3千起火災，這是2013年INPE開始追蹤雨林火災以來最多的一年，相比去年頻率更是增加了80%。大部分都發生在亞馬遜雨林內，美國太空總署（NASA）甚至發現野火跨越國境燒到其他國家。

〖大火是什麼導致的？〗

事實上，在這段期間內，亞馬遜處於乾季，發生火災並不罕見。不過今年的數量特別多。在INPE表示大火應非自然現象後，環保團體和非政府組織紛紛將矛頭指向當地的農夫和大規模砍伐樹木者。

一般而言，當地農夫會利用火耕方式清出農地，不過今年的火耕次數已超出環境所能承受，加上伐林次數增加，讓火勢一發不可收拾。批評指出，巴西極右總統波索納洛（Jair Bolsonaro）大幅削弱了環境部門IBAMA的權力，並大力推廣在亞馬遜中農耕、採礦是主因。

自從波索納洛上任後，亞馬遜內樹木消失的速度幾乎翻了好幾倍。以7月為例，相比去年同期，伐林率上升了278%。不過隨著國際施壓，本來態度堅決，宣稱巴西沒有足夠的資源來處理大火的波索納洛，態度終於軟化，表示將會派出軍隊協助滅火。