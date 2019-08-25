自由擊樂團受邀赴美演出　電音打擊演繹台灣特色

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）自由擊樂團（Freedom Beat）受美國西海岸表演藝術經紀人年會（Western Arts Alliance）邀請，將於28日年會進行示範演出，並將於31日、及9月1日分別在加州橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）、橙縣華僑文教中心舉辦戶外演出及音樂工作坊。

自由擊樂團為4人編制團體，以融合電子音樂及打擊樂演奏為特色，演繹的作品從傳統到流行，乃至搖滾和舞曲皆有，風格多元。

本次將演出頗受國際好評的節目《浮‧華》，曲目納入北管、陣頭鼓樂、泰雅族傳統木琴，甚至台北街道行人號誌聲響等，富有台灣特色的音樂元素，並搭配西洋的樂器及樂曲形式，創造出獨樹一幟的演奏風格。

此行在寶爾博物館的演出也特別配合該館家庭日活動，正式表演之外，將帶領觀眾體驗打擊樂器的豐富與多元；另外，南加州中文學校聯合會合作的音樂工作坊，將邀請小朋友自行從家中帶來瓶瓶罐罐，跟著樂團一起敲敲打打，創作屬於個人的節奏韻律。

西海岸表演藝術經紀人年會每年輪流於美西各大城市舉行，會員包含表演藝術場館、經紀公司、藝術家及專業顧問等。

文化部表示，在駐洛杉磯台灣書院及文化部的支持下，由自由擊樂團獲邀至年會示範演出，除了向出席的表演藝術專業人士展現台灣音樂特色及演奏實力，更期待能增進團隊國際邀演的機會。

演出資訊



自由擊樂團（圖/文化部）

2019西海岸表演藝術經紀人年會示範演出

時間：8月28日(三)下午1:35

地點：洛杉磯 JW Marriot at LA Live Hotel (Platinum Ballroom)

備註：此活動須購票入場

寶爾博物館家庭日活動

時間：9月1日(日)下午2:00

地點：橙縣寶爾博物館 (2002 North Main Street, Santa Ana, CA 92706)

音樂工作坊資訊

時間： 8月31日(六)上午10:30

地點：橙縣華僑文教服務中心 (2901 W. MacArthur Blvd., Suite 115, Santa Ana, CA 92704)