台灣原創流行音樂大獎揭曉！草屯囝仔、血肉果汁機輪番獻唱

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣原創流行音樂大獎（以下簡稱台原流音獎）已於昨（24）日舉行決賽及頒獎典禮，由陳彥竹、林忠培及呂傑、蘇明淵分別贏得客語組、原住民族語組及河洛語組首獎以及獎金各30萬元。

台原流音獎由文化部、原住民族委員會及客家委員會共同主辦，今（2019）年已邁入第16屆，孕育出許多母語創作音樂人，頒獎典禮已於台灣中油大樓國光廳落幕，文化部彭政務次長俊亨、原住民族委員會鍾副主任委員興華、客家委員會文化教育處孫處長于卿皆出席。

文化部政務次長彭俊亨表示，原創流行音樂是台灣在世界舞台上重要的文化識別，文化部積極推動健全文化內容產業生態系相關政策，並從文化金融、文化科技、硬體升級、文化扎根和國際品牌等五大面向具體落實流行音樂產業各項作法。

今年頒獎典禮由去年原創大獎原住民族語組貳獎的舞炯恩‧加以法利得，及嘻哈台語團體草屯囝仔擔任開場演出嘉賓，並在決賽後，由去年河洛語組、客語組及原住民族語組首獎得主血肉果汁機、楊淑喻（吉那罐子）、李國雄（達卡鬧）表演，藉由以母語演唱自創歌曲，與各組入圍原創音樂人輪番開唱，攜手共同傳承台灣母語音樂創作能量。

此外，各語組得獎者除獲獎金外，將在9月28日台北信義香堤廣場辦舉辦音樂分享會，更多詳情請前往官網查詢。

2019年台灣原創流行音樂大獎得獎名單

客語組

首獎 ─ 陳彥竹；得獎作品：娘花白白

貳獎 ─ 曾止妤、陳鈺羲；得獎作品：凳仔

參獎 ─黃子軒；得獎作品：何年何月

佳作 ─ 彭柏邑；得獎作品：阿婆

佳作 ─ 龔德；得獎作品：行過

佳作 ─ 曾仲瑋、劉玉梅；得獎作品：戀戀路邊花

現場表演獎 ─陳彥竹；得獎作品：娘花白白

原住民族語組

首獎 ─林忠培、呂傑；得獎作品：Jia pe la 甲呸辣（排灣族）

貳獎 ─曾宇辰、吳薇；得獎作品：kinqoyat（泰雅族）

參獎 ─紫布爾正若；得獎作品：忘了回家的路（排灣族）

佳作 ─林佳霏；得獎作品：cinbwanan世界（泰雅族）

佳作 ─謝靜玫、哈尼·噶照；得獎作品：墾荒（阿美族）

佳作 ─黃廷堯；得獎作品：排灣的孩子 aiya na Paiwan（排灣族）

現場表演獎 ─林忠培、呂傑；得獎作品：Jia pe la 甲呸辣（排灣族）

河洛語組

首獎 ─蘇明淵；得獎作品：無根的日頭花

貳獎 ─曾義均；得獎作品：歐兜邁

參獎 ─黃如琦；得獎作品：大樹公

佳作 ─顏健宇；得獎作品：魔神仔

佳作 ─楊肅浩；得獎作品：1929年

佳作 ─張丰瑜、曾聖瑋、林育慶、鄭智文、陳家立；得獎作品：鯨魚

現場表演獎 ─曾義均；得獎作品：歐兜邁